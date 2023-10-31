Утверждены границы: Башкирия и Удмуртия разрешили спор о принадлежности островов

Процесс согласования границы был проведен в 2020 году, за исключением участка протяженностью 7,4 километра, который проходит по воде и затрагивает три острова на реке Кама между Краснокамским районом Башкортостана и Каракулинским районом Удмуртии. В связи с возникшими вопросами, обеим сторонам потребовалось время для анализа картографических материалов 1996 года и архивных данных.