Утверждены границы: Башкирия и Удмуртия разрешили спор о принадлежности островов

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Процесс согласования границы был проведен в 2020 году, за исключением участка протяженностью 7,4 километра, который проходит по воде и затрагивает три острова на реке Кама между Краснокамским районом Башкортостана и Каракулинским районом Удмуртии. В связи с возникшими вопросами, обеим сторонам потребовалось время для анализа картографических материалов 1996 года и архивных данных.
Местоположение границы в настоящее время не вызывает разногласий. Спикер Госсобрания Константин Толкачев обратил внимание на то, что при разрешении спора пришлось обратиться к картам 1937 года.
Наложением карт было доказано, что тот остров, на который претендовал Башкортостан, действительно принадлежит нашей республике., — уточнил Константин Толкачев
Важно отметить, что уточнение границы не повредило никаким региональным интересам, и ни одна из республик не потеряла своей площади. После принятия закона информация о границе будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости.