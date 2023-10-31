«Трое детей уже дома»: известны подробности ДТП в Нефтекамске с участием автобуса

В момент аварии в автобусе было 10 детей. Четверо несовершеннолетних пассажиров были доставлены для осмотра, из них трое уже отправились домой, а четвертый ребенок по-прежнему проходит обследование. Также водитель «Ларгуса» и трое его пассажиров были доставлены для медицинского осмотра.