mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

«Трое детей уже дома»: известны подробности ДТП в Нефтекамске с участием автобуса

«Трое детей уже дома»: известны подробности ДТП в Нефтекамске с участием автобуса

31 октября 2023, 08:22
Фото: Пресс-служба СК по РБ
Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится предварительное расследование ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля.

Согласно первоначальным данным, в промежутке времени около 8.00 часов 31 октября 2023 года на трассе, обходящей город Нефтекамск, 32-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Лада Ларгус» с летней резиной, потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с школьным автобусом «ПАЗ».

В момент аварии в автобусе было 10 детей. Четверо несовершеннолетних пассажиров были доставлены для осмотра, из них трое уже отправились домой, а четвертый ребенок по-прежнему проходит обследование. Также водитель «Ларгуса» и трое его пассажиров были доставлены для медицинского осмотра.

В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью, соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров, а также иных причин и условий, способствовавших произошедшему.

#Происшествия#Башкирия#Школьные автобусы#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ДТП с автобусом#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе
Сегодня, 07:35
Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса
Сегодня, 06:11
«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе
Сегодня, 07:27
Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей
Сегодня, 04:34
Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения
Вчера, 08:58
Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома
Сегодня, 05:09