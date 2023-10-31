«Трое детей уже дома»: известны подробности ДТП в Нефтекамске с участием автобуса

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Согласно первоначальным данным, в промежутке времени около 8.00 часов 31 октября 2023 года на трассе, обходящей город Нефтекамск, 32-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Лада Ларгус» с летней резиной, потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с школьным автобусом «ПАЗ».
В момент аварии в автобусе было 10 детей. Четверо несовершеннолетних пассажиров были доставлены для осмотра, из них трое уже отправились домой, а четвертый ребенок по-прежнему проходит обследование. Также водитель «Ларгуса» и трое его пассажиров были доставлены для медицинского осмотра.
В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью, соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров, а также иных причин и условий, способствовавших произошедшему.