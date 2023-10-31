Спрятавший тело убитой бабушки в морозилке мужчина скрывался в СНТ под Уфой

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В июле этого года в дежурную часть Отдела полиции МВД России по Зианчуринскому району поступило сообщение от местной жительницы о пропаже 86 летней матери. Пенсионерка проживала в деревне Идяш вместе с 30-летним внуком. Известно, что мужчина был безработным, злоупотреблял спиртным, а также недавно освободился из мест заключения, где отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека — прим. ред.) После исчезновения бабушки мужчина также пропал. Как стало известно позднее, он скрывался на территории садового товарищества в пригороде Уфы.
Вскоре мужчину задержали. В ходе уточнения обстоятельств пропажи пенсионерки, мужчина признался в совершении преступления.
По предварительным данным, ранее у мужчины произошел конфликт с бабушкой, в ходе которого тот подозреваемый нанес множественные удара руками и ногами по телу и голове женщины. Подчеркивается, что подозреваемый на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате пенсионерка от полученных травм скончалась. После этого мужчина попытался скрыть следы преступления, поместив тело пожилой женщины в морозильную камеру в доме.
По факту убийства территориальным подразделением СК России возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативное сопровождение расследования возбужденного уголовного дела.