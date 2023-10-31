Спрятавший тело убитой бабушки в морозилке мужчина скрывался в СНТ под Уфой

В июле этого года в дежурную часть Отдела полиции МВД России по Зианчуринскому району поступило сообщение от местной жительницы о пропаже 86 летней матери. Пенсионерка проживала в деревне Идяш вместе с 30-летним внуком. Известно, что мужчина был безработным, злоупотреблял спиртным, а также недавно освободился из мест заключения, где отбывал наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека — прим. ред.) После исчезновения бабушки мужчина также пропал. Как стало известно позднее, он скрывался на территории садового товарищества в пригороде Уфы.