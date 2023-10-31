Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
В результате проведенной проверки специалистами Роспотребнадзора, было принято решение о временной приостановке деятельности развлекательного центра. Отмечается, что в настоящий момент уже обратились за медицинской помощью 9 человек.
Также добавляется, что подготавливаются необходимые материалы для передачи дела в суд. Однако, на данный момент нет угрозы распространения инфекции, подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкортостану.
Напомним, инцидент с нарушением произошел во время празднования дня рождения, когда несколько детей в возрасте от 6 до 12 лет стали жаловаться на недомогание. Родители школьников, обеспокоенные происходящим, обратились в Роспотребнадзор. После проведения предварительного анализа ситуации, специалисты установили, что причиной является кишечная инфекция.