Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей

Напомним, инцидент с нарушением произошел во время празднования дня рождения, когда несколько детей в возрасте от 6 до 12 лет стали жаловаться на недомогание. Родители школьников, обеспокоенные происходящим, обратились в Роспотребнадзор. После проведения предварительного анализа ситуации, специалисты установили, что причиной является кишечная инфекция.