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Updated Сегодня, 04:36

Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей

Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей

31 октября 2023, 04:34
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре по РБ
Сюжет
Дети

В результате проведенной проверки специалистами Роспотребнадзора, было принято решение о временной приостановке деятельности развлекательного центра. Отмечается, что в настоящий момент уже обратились за медицинской помощью 9 человек.

Также добавляется, что подготавливаются необходимые материалы для передачи дела в суд. Однако, на данный момент нет угрозы распространения инфекции, подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкортостану.

Напомним, инцидент с нарушением произошел во время празднования дня рождения, когда несколько детей в возрасте от 6 до 12 лет стали жаловаться на недомогание. Родители школьников, обеспокоенные происходящим, обратились в Роспотребнадзор. После проведения предварительного анализа ситуации, специалисты установили, что причиной является кишечная инфекция.

#Общество#Происшествия#Дети#Роспотребнадзор#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Роспотребнадзор Башкирии
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