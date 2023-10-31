Ропотребнадзор назвал опасный вирус причиной массового отравления детей в Уфе

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Причиной массового отравления детей в развлекательном центре Уфы стал норовирус. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РБ, опасный вирус был обнаружен у детей и одного из сотрудников.
Отмечается, что вспышки норовирусного гастроэнтерита возникают среди детей школьного возраста, взрослых и пожилых людей. Способы передачи — фекально-оральный, реализуемый контактно-бытовым, пищевым и водным путем передачи.
Среди симптомов заболевания: многократная рвота, диарея, сильная тошнота и повышенная температура. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа.
Напомним, что массовое отравление произошло во время празднования детского дня рождения в одном из развлекательных комплексов Уфы. Несколько детей в возрасте от 6 до 12 лет стали жаловаться на недомогание. По факту произошедшего прокуратура РБ и следственный комитет проводят проверки. Между тем, сам центр был закрыт, угрозы распространения инфекции нет.