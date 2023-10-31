Ропотребнадзор назвал опасный вирус причиной массового отравления детей в Уфе

Напомним, что массовое отравление произошло во время празднования детского дня рождения в одном из развлекательных комплексов Уфы. Несколько детей в возрасте от 6 до 12 лет стали жаловаться на недомогание. По факту произошедшего прокуратура РБ и следственный комитет проводят проверки. Между тем, сам центр был закрыт, угрозы распространения инфекции нет.