Психолог Токарева: не стоит обсуждать с мужем бывших

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Когда девушки находят своего любимого, они хотят рассказать ему все о себе. Однако психологи утверждают, что есть определенные вещи, которые не стоит обсуждать со своим избранником, так как это может навредить отношениям.
О чем можно говорить и о чем лучше умолчать? Опросив клинического психолога Полину Токареву, мы выяснили, что есть табуированные темы, обсуждение которых может разрушить даже самые крепкие отношения.
«Не стоит рассказывать о своем бывшем партнере как о негодяе, потому что ваш партнер может подумать, что он окажется на его месте. Также не следует говорить о своих комплексах, например, о недовольстве собственным телом или внешностью. Ваш партнер может поддержать вас, но в то же время начнет искать в вас эти недостатки», — объяснила Токарева в интервью «Подмосковье сегодня».
По мнению психолога, количество сексуальных партнеров также является излишней информацией для любимого человека.
«Если вас не спрашивают об этом, то лучше не рассказывать. Даже если вас спросят, не стоит давать все подробности. Вашему партнеру может сложиться впечатление, что вы сексуально активны и востребованы, что может вызвать неправильные мысли. Проще промолчать и потом не приходится отговариваться», — добавила Токарева.
Эксперт также указала на то, что разговоры о сексе с бывшими партнерами следует избегать, так как это может серьезно ранить человека.
«Никогда не стоит осуждать своих родственников и друзей. Вы можете помириться с ними в будущем, а ваш партнер может начать относиться к ним негативно. Не нужно представлять себя в роли жертвы и говорить партнеру о том, что вас предали или что ваш бывший партнер был тираном. Вас могут пожалеть и посочувствовать, но у партнера может закрепиться мысль, что вы позволяли себе такое обращение и с вами можно обращаться подобным образом», — заключила Токарева.