Психолог Токарева: не стоит обсуждать с мужем бывших

«Никогда не стоит осуждать своих родственников и друзей. Вы можете помириться с ними в будущем, а ваш партнер может начать относиться к ним негативно. Не нужно представлять себя в роли жертвы и говорить партнеру о том, что вас предали или что ваш бывший партнер был тираном. Вас могут пожалеть и посочувствовать, но у партнера может закрепиться мысль, что вы позволяли себе такое обращение и с вами можно обращаться подобным образом», — заключила Токарева.