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Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе

Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе

31 октября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Алик Махиянов, обвиняемый в жёстком убийстве своей жены не признаёт свою вину и требует повторную психиатрическую экспертизу

Накануне в Белорецком районном суде прошло заседание дела Алика Махиянова, предполагаемого убийцы Дины Махияновой, его бывшей жены. Подсудимому было предоставлено последнее слово, в котором он не признал свою вину и не предоставил извинений или компенсацию. Он также не упомянул о своих двух сыновьях, которые остались без матери.

Вместо этого, Махиянов просил провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу, в надежде доказать, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Мать Дины рассказала журналистам «Честно говоря», что подсудимый до сих пор не признал свою вину и не проявил никакого сожаления.

Напомним, что трагический инцидент произошел в августе 2022, когда муж подкараулил Дину у дома ее родителей и нанес ей 14 ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте. У Дины остались двое сыновей, которым на момент происшествия было 6 и 13 лет.

#Происшествия#Башкирия#Убийство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жестокое убийство#Виалина Ахсанова
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