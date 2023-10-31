Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе

Накануне в Белорецком районном суде прошло заседание дела Алика Махиянова, предполагаемого убийцы Дины Махияновой, его бывшей жены. Подсудимому было предоставлено последнее слово, в котором он не признал свою вину и не предоставил извинений или компенсацию. Он также не упомянул о своих двух сыновьях, которые остались без матери.