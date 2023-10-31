Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса

Напомним, что сегодня утром в Нефтекамске произошло столкновение между «Лада Ларгус» и школьным автобусом ПАЗ. Как результат, водитель «Ларгуса» и трое пассажиров, а также четверо детей из ПАЗа были отправлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала использованная летняя резина на легковом автомобиле, что привело к невозможности водителю справиться с управлением и столкнуться с встречным автобусом.