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Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса

Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса

31 октября 2023, 06:11
Фото: МЧС Башкортостан
Известно, что количество пострадавших в ДТП увеличилось

На место аварии с автобусом, который перевозил 10 детей, выехал прокурор Нефтекамска. В то же время, количество пострадавших детей увеличилось до 4. Прокуратура РБ сообщила, что в ходе проверки будет оценена организация групповой перевозки учащихся, соответствие технического состояния транспортных средств и дорожного полотна требованиям безопасности.

По результатам проверки, если будут основания, будет принято решение о прокурорском реагировании. Надзорное ведомство также контролирует процессуальное решение по факту ДТП.

Напомним, что сегодня утром в Нефтекамске произошло столкновение между «Лада Ларгус» и школьным автобусом ПАЗ. Как результат, водитель «Ларгуса» и трое пассажиров, а также четверо детей из ПАЗа были отправлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала использованная летняя резина на легковом автомобиле, что привело к невозможности водителю справиться с управлением и столкнуться с встречным автобусом.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Школьные автобусы#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ДТП с автобусом#Виалина Ахсанова
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