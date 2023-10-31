Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
На место аварии с автобусом, который перевозил 10 детей, выехал прокурор Нефтекамска. В то же время, количество пострадавших детей увеличилось до 4. Прокуратура РБ сообщила, что в ходе проверки будет оценена организация групповой перевозки учащихся, соответствие технического состояния транспортных средств и дорожного полотна требованиям безопасности.
По результатам проверки, если будут основания, будет принято решение о прокурорском реагировании. Надзорное ведомство также контролирует процессуальное решение по факту ДТП.
Напомним, что сегодня утром в Нефтекамске произошло столкновение между «Лада Ларгус» и школьным автобусом ПАЗ. Как результат, водитель «Ларгуса» и трое пассажиров, а также четверо детей из ПАЗа были отправлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала использованная летняя резина на легковом автомобиле, что привело к невозможности водителю справиться с управлением и столкнуться с встречным автобусом.