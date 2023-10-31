«Пример стойкости духа и мужества»: 43- летний семьянин из Башкирии погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В ходе спецоперации на территории Украины, 43-летний Анил Сайфуллин из деревни Язги-Юрт Салаватского района Башкирии погиб. Об этом в соцсетях сообщил глава Салаватского района, Марс Кашапов.
Мужчина выполнял боевое задание и оставался верным военной присяге до самого конца. Как отметил Кашапов, Анил Анварович был примером стойкости духа и мужества для всех жителей Салавата. По информации соцсетей, прощание с мужчиной произошло сегодня.