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«Пример стойкости духа и мужества»: 43- летний семьянин из Башкирии погиб в ходе СВО

«Пример стойкости духа и мужества»: 43- летний семьянин из Башкирии погиб в ходе СВО

31 октября 2023, 08:02
Фото: 1MI
Об этом сообщил Марс Кашапов, глава администрации Салаватского района.

В ходе спецоперации на территории Украины, 43-летний Анил Сайфуллин из деревни Язги-Юрт Салаватского района Башкирии погиб. Об этом в соцсетях сообщил глава Салаватского района, Марс Кашапов.

Мужчина выполнял боевое задание и оставался верным военной присяге до самого конца. Как отметил Кашапов, Анил Анварович был примером стойкости духа и мужества для всех жителей Салавата. По информации соцсетей, прощание с мужчиной произошло сегодня.

Фото: https://vk.com/marskashapov
#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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