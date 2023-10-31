Прибыль «Аэрофлота» достигла 16 млрд рублей по итогам января — сентября 2023 года

За третий квартал скорректированная чистая прибыль компании составила 17,6 миллиарда рублей против 5,8 миллиарда рублей в 2022 году. Выручка за девять месяцев 2023 года составила 357,3 миллиарда рублей против 250,3 миллиарда рублей в прошлом году. Об этом пишет gorod55.