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Прибыль «Аэрофлота» достигла 16 млрд рублей по итогам января — сентября 2023 года

Прибыль «Аэрофлота» достигла 16 млрд рублей по итогам января — сентября 2023 года

31 октября 2023, 16:11
Фото: ПАО "Аэрофлот"
Авиакомпания «Аэрофлот» представила финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2023 года. Скорректированная чистая прибыль перевозчика за три квартала этого года составила 16 миллиардов рублей. В прошлом году за тот же период компания показала убыток в 32,5 миллиарда рублей.

За третий квартал скорректированная чистая прибыль компании составила 17,6 миллиарда рублей против 5,8 миллиарда рублей в 2022 году. Выручка за девять месяцев 2023 года составила 357,3 миллиарда рублей против 250,3 миллиарда рублей в прошлом году. Об этом пишет gorod55.

Как объяснили в компании, рост выручки на 42,8% обусловлен увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по открытым направлениям. Число рейсов выросло на 11,1%, а на международных направлениях — на 76,4%, что привело к существенному росту объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Количество перевезенных пассажиров в «Аэрофлоте» выросло на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки внутри страны выросли на 4,2%, а в международном сегменте — удвоились. Грузоперевозки выросли на 15,1%, в том числе на международных направлениях — на 26,8%.

Также в январе — сентябре 2023 года компания продолжила строго контролировать расходы, поэтому их увеличение в основном касалось производственной программы. Однако по ряду статей дополнительное влияние оказывал фактор роста цен на закупаемые продукты и услуги.

Например, расходы на авиакеросин выросли на 23,7 миллиарда рублей, при этом 70% роста приходится на увеличение объемов закупаемого керосина для обеспечения роста программы перевозок, а 30% — на ценовой фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом. Высокие стандарты безопасности полетов также предусматривают необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт авиапарка.

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