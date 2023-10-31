Прибыль «Аэрофлота» достигла 16 млрд рублей по итогам января — сентября 2023 года

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
За третий квартал скорректированная чистая прибыль компании составила 17,6 миллиарда рублей против 5,8 миллиарда рублей в 2022 году. Выручка за девять месяцев 2023 года составила 357,3 миллиарда рублей против 250,3 миллиарда рублей в прошлом году. Об этом пишет gorod55.
Как объяснили в компании, рост выручки на 42,8% обусловлен увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по открытым направлениям. Число рейсов выросло на 11,1%, а на международных направлениях — на 76,4%, что привело к существенному росту объемов пассажирских и грузовых перевозок.
Количество перевезенных пассажиров в «Аэрофлоте» выросло на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки внутри страны выросли на 4,2%, а в международном сегменте — удвоились. Грузоперевозки выросли на 15,1%, в том числе на международных направлениях — на 26,8%.
Также в январе — сентябре 2023 года компания продолжила строго контролировать расходы, поэтому их увеличение в основном касалось производственной программы. Однако по ряду статей дополнительное влияние оказывал фактор роста цен на закупаемые продукты и услуги.
Например, расходы на авиакеросин выросли на 23,7 миллиарда рублей, при этом 70% роста приходится на увеличение объемов закупаемого керосина для обеспечения роста программы перевозок, а 30% — на ценовой фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом. Высокие стандарты безопасности полетов также предусматривают необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт авиапарка.