Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Квартира или дом?
Стоимость жилой недвижимости в России растет год от года. В частности, в этом году средняя цена «квадрата» жилья в Башкирии превысила 100 тыс. руб. По приказу главы Минстроя РБ Владислава Сидоркина норматив средней стоимости квадратного метра в четвертом квартале утвержден в размере 101 590 ₽. Башкортостан по этому показателю занимает третье место в ПФО, на первом — Татарстан (130 982 руб.).
— В последние годы цена жилья быстро растет. Если рассматривать многоквартирные дома, то рост стоимости по Башкирии составил 15-18 процентов. Что касается ИЖС, то речь о 24-25 процентах, — уточняет генеральный директор ГК «Висма» Рафаэль Салихов.
В целом, текущий год показывает динамику роста на ИЖС и спрос на пустые земельные участки. Почему? С одной стороны, квартира в городском доме более привычна. Общественный транспорт в черте города более развит, до магазина или поликлиники обычно можно добраться пешком. Развитая инфраструктура позволяет выбрать для детей не только подходящую школу, но и места для досуга и отдыха. Кроме того, бытовыми вопросами в типичном городском МКД занимается управляющая компания, работающая при вашем минимальном участии.
С другой стороны, загородный дом обладает всеми этими преимуществами и может предложить нечто большее. Так, под Уфой есть достаточно районов с развитой инфраструктурой, которая не уступает уфимской. В пригороде уже достаточно развит общественный транспорт, который сообщается с Уфой. В отличие от квартиры, у загородного дома всегда можно удобно припарковать свой автомобиль. Кроме того, жизнь за городом — это здоровый и экологичный образ жизни, более трендовый, чем стереотипная привычка жить в городе.
— Квадратный метр загородного жилья с земельным участком в среднем оказывается вдвое ниже «квадрата» квартиры в городе. Если у вас есть семья, то, очевидно, рано или поздно вам понадобится большая жилплощадь, и собственный дом в этом плане выгоднее не только финансово, но и по остальным характеристикам, которые может предложить своим владельцам, — добавляет Рафаэль Салихов.
Загородный дом: искать готовый или строить свой?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сопоставить бюджет, свои ожидания и сроки переезда. ГК «Висма», эксперт в области загородного строительства, работает в двух направлениях, наиболее популярных среди жителей Башкирии. Для всех, кому дом нужен как можно быстрее, есть широкий выбор готовых домов в коттеджных поселках в пригороде. Например, несколько домов от ГК «Висма» осталось в ЖК «Геометрия» в Нагаево, на подходе 44 дома в ЖК «Красная Поляна» в Блохино.
Это уже конечный продукт, который можно оценить буквально на ощупь, зайти во все комнаты, проверить работу всех систем. Его можно быстро купить — процесс будет явно быстрее, чем строительство дома с нуля. Кроме того, вам не нужно вникать в детали стройки. Но у этой медали есть обратная сторона. Так, процесс подбора готового дома может затянуться — ваши требования могут не сойтись по цене, комфорту и многим другим характеристикам. Также стоит иметь в виду, что в какой-то момент вам все равно придется переделывать дом — частично или полностью, под собственные предпочтения. Не последний фактор в том, что любой дом строится на земельном участке, и его специфику тоже стоит оценивать в перспективе.
По словам Рафаэля Салихова, все эти проблемы можно заранее решить при строительстве нового дома — и это второе, наиболее популярное направление работы застройщика:
— Те, кто уже сталкивался с ремонтом, склоняются к изначальному строительству нового дома на подходящем земельном участке, который покупается заранее. Мы разрабатываем индивидуальные проекты с учетом пожеланий от всех членов семьи. Прорабатываем его с точки зрения геодезии, геологии, исходя из характеристик, которые выбирает клиент — от цветовых решений и инженерных систем до планировки и надворных строений. Важно, что оплата в таком случае происходит в рассрочку на весь период строительства.
Урок географии
Вокруг Уфы есть несколько популярных направлений. Традиционно наибольшей популярностью пользуется южное направление — Булгаково, Нагаево, Акбердино, Цветы Башкирии, а также Дема, Михайловка, Дмитриевка.
— Сейчас в Уфе строится много путепроводов — думаю, примерно через полгода ситуация с транспортом выровняется, любое из этих направлений станет комфортным и еще более востребованным, что также скажется на стоимости. На ближайшие годы земельных участков в пределах получаса езды до Уфы вполне достаточно, причем ситуация с инфраструктурой везде одинаково комфортная, — комментирует Рафаэль Салихов.
Выбор подрядчика
При покупке дома важно обратить внимание на репутацию застройщика, лучше всего — собрать отзывы реальных покупателей, которые живут в домах от этого застройщика. Рафаэль Салихов отмечает, что не будет лишним узнать у счастливых собственников о характеристиках дома и их соответствии проектам:
— Когда вы покупаете дом у застройщика, всегда есть гарантии — по закону о защите прав потребителей, по гарантийным обязательствам от застройщика, по банковским гарантиям ипотеки. То есть клиент защищен со всех сторон. В этом случае специалистом быть не нужно: застройщик всегда работает по выверенной документации, и любой его промах выйдет для него самого значительно дороже. В этом плане наша ГК «Висма» — застройщик надежный, известный в индустрии, учитывая, что строительством коттеджей и домов наша команда занимается более 15 лет. С 2014 года мы успешно выполняем запросы по комплексным решениям, и отлично разбираемся в том, что нужно человеку, который хочет переехать за город в свой собственный дом.