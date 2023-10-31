«Она защищала Куштау»: Лидер ДДТ встает в защиту Лилии Чанышевой*

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Лидер ДДТ Юрий Шевчук выступил в поддержку Лилии Чанышевой*, отметив, что она является активным политическим и общественным деятелем в республике Уфа. Шевчук написал характеристику, в которой было отмечено, что Чанышева* эффективно защищала интересы Куштау, подавала жалобы на покупку пиксельных елок и полемизировала по поводу проблем горящей руды в Сибайском карьере.
Кроме того, Шевчук отметил, что Чанышева* продолжает активно заниматься общественной деятельностью. Например, она предложила руководству московского СИЗО №6 внедрить систему раздельного сбора мусора и обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой о разъяснении правил использования электронных книг. Также, она организовала сбор художественной литературы для пополнения библиотеки в СИЗО.
Напомним, что 14 июня в Кировском районном суде Уфы был оглашен приговор Лилии Чанышевой* и Рустему Мулякову, бывшим координаторам «Штаба Навального»** в Уфе. Женщину приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, в то время как мужчину приговорили к 2,5 годам в такой же колонии.
* — Внесена в список экстремистов и террористов.
** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.