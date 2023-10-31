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«Она защищала Куштау»: Лидер ДДТ встает в защиту Лилии Чанышевой*

«Она защищала Куштау»: Лидер ДДТ встает в защиту Лилии Чанышевой*

31 октября 2023, 08:51
Фото: https://vk.com/ddtclub
Рамиль Гизатулин, уфимский адвокат, опубликовал у себя в соцсетях фотографии характеристики, в которой Юрий Шевчук поддерживает деятельность Лилии Чанышевой*

Лидер ДДТ Юрий Шевчук выступил в поддержку Лилии Чанышевой*, отметив, что она является активным политическим и общественным деятелем в республике Уфа. Шевчук написал характеристику, в которой было отмечено, что Чанышева* эффективно защищала интересы Куштау, подавала жалобы на покупку пиксельных елок и полемизировала по поводу проблем горящей руды в Сибайском карьере.

Кроме того, Шевчук отметил, что Чанышева* продолжает активно заниматься общественной деятельностью. Например, она предложила руководству московского СИЗО №6 внедрить систему раздельного сбора мусора и обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой о разъяснении правил использования электронных книг. Также, она организовала сбор художественной литературы для пополнения библиотеки в СИЗО.

Напомним, что 14 июня в Кировском районном суде Уфы был оглашен приговор Лилии Чанышевой* и Рустему Мулякову, бывшим координаторам «Штаба Навального»** в Уфе. Женщину приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, в то время как мужчину приговорили к 2,5 годам в такой же колонии.

* — Внесена в список экстремистов и террористов.

** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.

Фото: https://web.telegram.org/k/#@advocate_guzatullin
#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#ДДТ#Виалина Ахсанова
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