«Она защищала Куштау»: Лидер ДДТ встает в защиту Лилии Чанышевой*

Напомним, что 14 июня в Кировском районном суде Уфы был оглашен приговор Лилии Чанышевой* и Рустему Мулякову, бывшим координаторам «Штаба Навального»** в Уфе. Женщину приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, в то время как мужчину приговорили к 2,5 годам в такой же колонии.