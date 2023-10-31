Норильск вошел в топ-30 муниципалитетов по уровню средней зарплаты

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В прошлом году самая высокая зарплата зафиксирована в Лахта-Ольгине — муниципальном округе № 64 в составе Приморского района Санкт-Петербурга. Средняя оплата труда там составляет 403,6 тысячи рублей. Это объясняется тем, что годом ранее туда переехал «Газпром», после чего средняя зарплата в муниципалитете выросла более чем в четыре раза. Второе место занял московский округ Академический с зарплатой около 244 тысяч рублей, пишет aif.ru.
Если говорить о Красноярском крае, то самая низкая средняя зарплата там зафиксирована в Назаровском районе, жители которого получают в среднем 40,6 тысячи рублей. Самая большая средняя зарплата в регионе выплачивается в Норильске — почти в четыре раза выше. Город также не вошел в список 25 муниципальных образований с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018–2022 годах. По мнению авторов исследования, это говорит о том, что уровень доходов жителей Норильска все это время был высок и увеличивался из года в год.
При этом, отмечают аналитики, во всех представленных в этом рейтинге муниципалитетах существенный скачок произошел с учетом низких зарплат до момента, когда туда переехал офис крупной компании либо открылось новое производство. Всего же в России за последние пять лет только 19 муниципалитетов показали двукратный и более рост средней зарплаты.
Также аналитики Forbes оценили изменение средней зарплаты относительно инфляции. По итогам 2019–2022 годов накопленная инфляция была выше накопленного роста средней зарплаты в 315 муниципалитетах в 63 регионах. Норильска в этом списке не было. Львиная доля его жителей — это сотрудники «Норникеля» и члены их семей. Компания ежегодно индексирует зарплату своих сотрудников с учетом инфляции, и в среднем рост зарплаты с 2018 по 2022 год составил 75%. Это намного выше уровня инфляции.