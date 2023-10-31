Норильск вошел в топ-30 муниципалитетов по уровню средней зарплаты

Если говорить о Красноярском крае, то самая низкая средняя зарплата там зафиксирована в Назаровском районе, жители которого получают в среднем 40,6 тысячи рублей. Самая большая средняя зарплата в регионе выплачивается в Норильске — почти в четыре раза выше. Город также не вошел в список 25 муниципальных образований с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018–2022 годах. По мнению авторов исследования, это говорит о том, что уровень доходов жителей Норильска все это время был высок и увеличивался из года в год.