«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сегодня, 31 октября, в ходе оперативного совещания с членами правительства глава Башкирии отметил большое количество жалоб по теплу, особенно в Калининском районе Уфы.
— Очень много жалоб по теплу. Вы давайте заканчивайте эту историю, надо прекращать. Каждому главе говорю, занимайтесь, потому что улице уже холодно и люди на это очень сильно рефлексируют, — Радий Хабиров.
Также глава поручил составить список «фонящих» районов для дальнейшего решения вопроса.