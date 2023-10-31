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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Глава Башкирии поручил чиновникам разобраться с подачей тепла в домах региона

«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе

31 октября 2023, 07:27
Фото: 1MI

Глава Башкирии поручил чиновникам разобраться с подачей тепла в домах региона

Озвучено заявление было сегодня в ходе оперативного совещания.

Сегодня, 31 октября, в ходе оперативного совещания с членами правительства глава Башкирии отметил большое количество жалоб по теплу, особенно в Калининском районе Уфы.

— Очень много жалоб по теплу. Вы давайте заканчивайте эту историю, надо прекращать. Каждому главе говорю, занимайтесь, потому что улице уже холодно и люди на это очень сильно рефлексируют, — Радий Хабиров.

Также глава поручил составить список «фонящих» районов для дальнейшего решения вопроса.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Отопление#Новости Башкирии#Новости Уфы
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