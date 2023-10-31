Мобильная бригада врачей Сахалина выехала к жителям Невельского района

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Published Сегодня, 08:31
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Инициатива главы региона запущена на островах для того, чтобы повысить доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах Сахалина и Курил. Группа врачей успевает принять десятки пациентов: каждый из специалистов консультирует до 25 человек. В Невельский район отправились ревматолог, кардиолог, гастроэнтеролог и дерматовенеролог. Они покроют необходимость в приемах врачей узкого профиля, нехватка которых ощущается в муниципалитете.
«Ставки узких специалистов есть далеко не везде. Например, в нашей поликлинике ревматолог не предусмотрен по нормативам. Поэтому раньше всех пациентов по этому профилю мы направляли в Южно-Сахалинск. Сейчас, с появлением мобильных бригад, специалист сам приезжает в Невельск несколько раз в месяц. Отпала необходимость также ждать врачей из отпуска. Если специалист необходим пациенту сейчас, мы отправляем запрос. В ближайшее время появляется возможность пройти нужные исследования», — пояснил главный врач Невельской ЦРБ Алексей Саранов.
Система выездной работы в поликлиниках Сахалинской области уже налажена: проект «Мобильные бригады» работает на островах почти полгода. Всех диспансерных пациентов сотрудники обзванивают заранее, остальные могут записаться через лечащего врача. Расписание ближайших визитов вывешивается в медицинском учреждении и на официальных сайтах администраций.
К приезду мобильной бригады жители район готовятся заранее — они сдают необходимые анализы и проходят исследования. После посещения врача пациент получает рекомендации и продолжает наблюдаться у местных специалистов. При наличии показаний его могут направить на прием в Южно-Сахалинск.
«Попасть к узкому специалисту в районе стало намного проще. По направлению терапевта я записалась к ревматологу через 1-300. Доктор очень приятный: всё объяснил, ответил на вопросы. Всем советам буду обязательно следовать и через некоторое время запишусь на повторный прием», — поделилась пациентка из Невельска Галина Головань.
В команду мобильных медицинских бригад Сахалинской области вошли врачи 15 профилей, каждый из которых — специалист высшей квалификации. Многие приехали на Сахалин из других регионов, а сейчас ежедневно курсируют по всему острову. Обеспечивать выездную работу помогает транспорт, поступивший в Сахалинскую область в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. За два года в островной регион поступила 151 машина.