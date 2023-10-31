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Квартал площадью 9,3 га в Уфе выставят на торги под комплексное развитие

Квартал площадью 9,3 га в Уфе выставят на торги под комплексное развитие

31 октября 2023, 15:49
Фото: 1MI
Предельный объем жилищного строительства на территории составляет 180 тысяч квадратных метров, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте администрации

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Герцена, Кулибина, Кольцевой и земельным участком, а также несмежной территорией жилой застройки в квартале улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября. Общая площадь данной территории составила порядка 9,3 га.

Как следует из постановления, в границах проекта расположены 26 аварийных многоэтажных домов, а также пять индивидуальных и один многоквартирный дом. Отмечается, что все они соответствуют критериям комплексного развития. Данные критерии включают в себя: физически изношенные дома; находящиеся в ограниченно работоспособном техническом состоянии; возведенные в период индустриального домостроения по типовым проектам и так далее.

Напомним, ранее власти Уфы утвердили проект квартала площадью 4 га в Черниковке. Отмечается, что в рамках предстоящей застройки на территории квартала снесут ряд аварийных построек по улице Интернациональной.

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