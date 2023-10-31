Квартал площадью 9,3 га в Уфе выставят на торги под комплексное развитие

Как следует из постановления, в границах проекта расположены 26 аварийных многоэтажных домов, а также пять индивидуальных и один многоквартирный дом. Отмечается, что все они соответствуют критериям комплексного развития. Данные критерии включают в себя: физически изношенные дома; находящиеся в ограниченно работоспособном техническом состоянии; возведенные в период индустриального домостроения по типовым проектам и так далее.