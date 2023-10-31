«Квадра» завершает техприсоединение спорткомплекса и бассейна в Курске за 10 млн рубл

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:45
Управляющий директор Курского филиала «Квадры» Данил Дунин уточнил, что работники компании планируют проложить к спорткомплексу 104 метра трубопроводов в износостойкой изоляции, оборудовать участок запорной арматурой, неподвижной опорой, компенсаторами, пишет kurskcity.ru.
Закончить все работы бригада должна в ноябре. К этому же времени необходимо будет довести до конца техническое присоединение бассейна Курского государственного университета, которое ведется с середины осени. На достижение таких целей выделено 5,2 млн рублей.
В общей сложности с начала 2023 года «Квадра» заменила и построила более 22,8 километра теплосетей. Общие затраты на все работы, включая ремонты и реконструкцию генерирующего оборудования станций в рамках подготовки объектов теплосетевого комплекса, достигли 1,6 млрд рублей из инвестиционного капитала филиала.
Стоит отметить, что в составе Курского филиала АО «Квадра» числятся Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, ТЭЦ Северо-Западного района города Курска, комплекс теплоснабжения, четыре городские котельные.
Акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» на данный момент является частью дивизиона Ггоскорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения». Уставный капитал АО «Квадра» составляет 19,8 млрд рублей. Компания имеет филиалы в 10 областях Центральной России — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. АО «Квадра» контролирует работу 19 электростанций, отвечает за эксплуатацию 287 котельных и теплосетей суммарной протяженностью 5,75 тысячи километров. Общая электрическая мощность компании равняется 2,87 ГВт, тепловая — 14,12 тысячи Гкал/ч.