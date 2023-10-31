«Квадра» завершает техприсоединение спорткомплекса и бассейна в Курске за 10 млн рубл

В общей сложности с начала 2023 года «Квадра» заменила и построила более 22,8 километра теплосетей. Общие затраты на все работы, включая ремонты и реконструкцию генерирующего оборудования станций в рамках подготовки объектов теплосетевого комплекса, достигли 1,6 млрд рублей из инвестиционного капитала филиала.