Когда нужна помощь врача при чистке ушей?

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Серные пробки могут снижать слух и вызывать дискомфорт при длительном нахождении в ухе. Важно удалить их как можно быстрее, но делать это самостоятельно не рекомендуется. Вмешательство без профессиональной помощи может быть бесполезным либо даже опасным, так как можно провести пробку еще глубже в ухо, до перепонки, предупредила врач.
NEWS.ru сообщает, что Чиркова посоветовала обратиться к отоларингологам для получения помощи в таких случаях. Специалист безопасно промоет ушной проход и удалит серу с помощью микроинструментов. Кроме того, врач может дать рекомендации о применении капель для профилактики, добавила терапевт.
Ранее Чиркова объяснила, что ухо нужно мыть, подобно тому, как мы моем лицо. Попытка полностью вымыть всю серу из уха может привести только к ее увеличению. Церуминозные железы, которые производят основу серы, раздражаются при чрезмерно агрессивной чистке, что приводит к увеличению объема серы в ушной раковине.