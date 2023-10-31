mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Когда нужна помощь врача при чистке ушей?

Когда нужна помощь врача при чистке ушей?

31 октября 2023, 13:35
Фото: Midjourney
Врач Ольга Чиркова рассказала, что иногда требуется помощь специалиста при чистке ушей. Особенно это касается людей, у которых уши имеют повышенное образование серы или узкий проход.

Серные пробки могут снижать слух и вызывать дискомфорт при длительном нахождении в ухе. Важно удалить их как можно быстрее, но делать это самостоятельно не рекомендуется. Вмешательство без профессиональной помощи может быть бесполезным либо даже опасным, так как можно провести пробку еще глубже в ухо, до перепонки, предупредила врач.

NEWS.ru сообщает, что Чиркова посоветовала обратиться к отоларингологам для получения помощи в таких случаях. Специалист безопасно промоет ушной проход и удалит серу с помощью микроинструментов. Кроме того, врач может дать рекомендации о применении капель для профилактики, добавила терапевт.

Ранее Чиркова объяснила, что ухо нужно мыть, подобно тому, как мы моем лицо. Попытка полностью вымыть всю серу из уха может привести только к ее увеличению. Церуминозные железы, которые производят основу серы, раздражаются при чрезмерно агрессивной чистке, что приводит к увеличению объема серы в ушной раковине.

Подпишитесь
Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе
Сегодня, 07:35
Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса
Сегодня, 06:11
«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе
Сегодня, 07:27
Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей
Сегодня, 04:34
Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения
Вчера, 08:58
Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома
Сегодня, 05:09