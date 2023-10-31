Когда нужна помощь врача при чистке ушей?

Серные пробки могут снижать слух и вызывать дискомфорт при длительном нахождении в ухе. Важно удалить их как можно быстрее, но делать это самостоятельно не рекомендуется. Вмешательство без профессиональной помощи может быть бесполезным либо даже опасным, так как можно провести пробку еще глубже в ухо, до перепонки, предупредила врач.