КМСП: Малый и средний бизнес сможет получить льготное финансирование дешевле на 3%

Дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк — снизил ставки по экспресс-кредитам на 1 п. п. На фоне повышения ключевой ставки Банком России на 2% это означает, что для бизнеса ставки по кредитам МСП Банка будут ниже рыночных на 1 — 3%.

В рамках программ льготного финансирования минимальная ставка теперь составляет от 12,5%. Изменения распространяются на программы «Экспресс-поддержка», «Экспресс-кредит на исполнение контракта», «Туристический льготный экспресс-кредит», «Экспресс-оборотный», «Экспресс-франшиза». Другие параметры остаются неизменными, в частности предоставление кредита до 50 миллионов рублей сроком до трех лет без залога, комиссий и страхования, передает ria.ru. «Доступность финансирования имеет принципиальное значение для бизнеса, поэтому наша задача как института развития предоставить компаниям МСП займы по ставкам, существенно ниже рыночных», — заявил гендиректор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич. Он также призвал другие крупные банки по крайней мере на некоторое время сохранить ставки на прежнем уровне, чтобы поддержать субъектов МСП. Исаевич отметил, что данный сектор является важным для структурной перестройки экономики. Со своей стороны председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что они занимаются перезапуском линейки экспресс-кредитования и намерены ускорить процесс одобрения экспресс-кредитов. «Помимо этого, будет уменьшено количество документов, необходимых для получения займа», — рассказал он. Подать заявку на экспресс-кредиты МСП Банка можно на официальном сайте. Получить кредит по сниженной ставке возможно до 30 ноября 2023 года. Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.