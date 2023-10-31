Инзерские зубчатки в миниатюре: мэр Уфы о новой скульптуре

В соцсетях мэра столицы Башкирии Ратмира Мавлиева появилось сообщение о том, что перед обновленным зданием Театра кукол в Уфе была установлена скульптура Инзерских зубчаток. Также начались работы по благоустройству территории перед зданием. Глава города отметил, что на «Аллее сказок» будет установлено 16 миниатюрных фигур, которые представляют собой уменьшенные копии известных достопримечательностей.