Инзерские зубчатки в миниатюре: мэр Уфы о новой скульптуре

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В соцсетях мэра столицы Башкирии Ратмира Мавлиева появилось сообщение о том, что перед обновленным зданием Театра кукол в Уфе была установлена скульптура Инзерских зубчаток. Также начались работы по благоустройству территории перед зданием. Глава города отметил, что на «Аллее сказок» будет установлено 16 миниатюрных фигур, которые представляют собой уменьшенные копии известных достопримечательностей.
Кроме того, рядом с театром ведутся ремонтные работы и модернизация библиотеки № 39. Завершен ремонт кровли здания, в настоящее время ведутся работы по обновлению фасада и материально-технической базы.
Ранее Mkset сообщал, что подрядчик на благоустройство аллеи перед Театром кукол определился с четвёртой попытки. Начальная цена составляла 18,1 млн рублей. В эту сумму, выделяемую из городского бюджета, входят подготовительные работы, покрытие территории, установка наружного освещения, создание системы видеонаблюдения, благоустройство и озеленение территории. Также учтены непредвиденные расходы. Работы должны закончиться до 15 ноября.