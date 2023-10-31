Еще 2 км дорог капитально отремонтировали на юге Сахалина в октябре 2023 года

Ранее трасса была в муниципальной собственности, но в мае 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко ее перевели на баланс Сахалинской области. Благодаря этому удалось выделить средства на ремонт дороги из регионального бюджета. Как уточнил первый замминистра транспорта Эдуард Ри, полный комплекс работ завершат в 2024 году. Также разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт еще 2 км дороги Южно-Сахалинск — Синегорск. Этот участок заасфальтируют уже в 2025 году.