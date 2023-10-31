Еще 2 км дорог капитально отремонтировали на юге Сахалина в октябре 2023 года

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
От Южно-Сахалинска до села Синегорск власти региона запланировали уложить асфальт на 8 км дороги. Теперь четверть объема работ завершена. Ход выполнения капремонта контролировали общественники и группа неравнодушных сахалинцев. Местные жители высказывали свои замечания и предложения по поводу благоустройства прилегающей к дороге зоны. Безопасность и качество — ключевые критерии дорожного ремонта для жилмассива, в котором проживают свыше 2 тысяч островитян.
«Для нас эта дорога очень важна, поэтому я здесь. Приехал посмотреть и проконтролировать, ведутся ли работы в графике. Раньше на этом участке подшипники отлетали, машины ломались, автобусы вставали. Прочувствовали на себе все ухабы. Для нас начало строительства — очень большое событие», — рассказал житель Синегорска Сергей Рыбалко.
Ранее трасса была в муниципальной собственности, но в мае 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко ее перевели на баланс Сахалинской области. Благодаря этому удалось выделить средства на ремонт дороги из регионального бюджета. Как уточнил первый замминистра транспорта Эдуард Ри, полный комплекс работ завершат в 2024 году. Также разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт еще 2 км дороги Южно-Сахалинск — Синегорск. Этот участок заасфальтируют уже в 2025 году.
«Работы на объекте ведутся с опережением графика, уложено почти 2 км асфальтобетонного покрытия и 6 км земляного полотна. Также выполнены работы по расчистке полосы отвода, частично выполнен ремонт водопропускных сооружений», — отметил руководитель строительного контроля Сергей Рогожин.
На участке трассы также появятся автобусные остановки с павильонами и тротуары. Подрядная организация установит автономный комплекс освещения на пешеходных переходах и барьерное ограждение.
В 2023 году на территории Сахалинской области запланирована модернизация 119,41 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 60,945 км — регионального статуса. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют почти 47 км трасс.