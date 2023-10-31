Драконы и конфеты: администрация Уфы закупит подарки на 3,22 млн руб

Сами подарки должны представлять из себя набор сладостей весом около 400г и мягкую игрушку в виде символа нового года — дракона (по восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона — прим. ред.). Подарки, согласно условиям торгов, должны быть переданы не позднее 20 декабря.