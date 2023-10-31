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В Уфе закупают новогодние подарки 3,22 млн руб

Драконы и конфеты: администрация Уфы закупит подарки на 3,22 млн руб

31 октября 2023, 15:34
Фото: 1MI

В Уфе закупают новогодние подарки 3,22 млн руб

Всего планируется закупить свыше 4,9 тысяч праздничных подарков, следует из информации на портале госзакупок.

В Уфе ищут поставщика новогодних подарков для детей. Начальная стоимость контракта, по данным на портале госзакупок, составляет 3,22 млн руб. Таким образом, стоимость одного набора составляет порядка 650 рублей. Подарки будут оплачены за счет средств городского бюджета.

Сами подарки должны представлять из себя набор сладостей весом около 400г и мягкую игрушку в виде символа нового года — дракона (по восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона — прим. ред.). Подарки, согласно условиям торгов, должны быть переданы не позднее 20 декабря.

Как сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службе администрации Уфы, данные подарочные наборы предназначены для детей участников СВО, граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, детей-инвалидов, из многодетных семей, а также для отличников, победителей олимпиад и лауреатов фестивалей.

#Общество#Администрация Уфы#Госзакупки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Подарки#Азамат Нухов
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