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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

Более 30 предприятий Башкирии приняли участие во Всероссийской акции

Более 30 предприятий Башкирии приняли участие во Всероссийской акции

31 октября 2023, 12:58
Фото: Midjourney
В республике завершился этап Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», сообщает пресс-служба регионального минтруда.

«Неделя без турникетов» проводится в рамках нацпроекта «Демография», который состоит из пяти федеральных проектов, один из них — «Содействие занятости». Именно поэтому в акции ежегодно участвуют в качестве организаторов государственные корпорации и машиностроительные холдинги.

Цель ежегодного мероприятия — помочь молодежи трудоустроиться, а организациям — восполнить трудовые ресурсы. Акция проходит с 2015 года по федеральной программе «Работай в России!», которая разработана Союзом машиностроителей России. Она проводится в два этапа: весной — на третьей неделе апреля, осенью — на третьей неделе октября.

В этом году во время осеннего этапа специалисты центров занятости населения республики вовлекли в мероприятие 6,7 тысячи жителей республики. Это неудивительно, поскольку «Неделя без турникетов» заинтересовала работодателей. Всего в осеннем этапе акции приняли участие свыше тридцати предприятий и организаций различных отраслей: машиностроения, нефтегазопереработки, сельского хозяйства, легкой промышленности. В свою очередь предприятия среднего и малого бизнеса также предоставили возможность учащимся ознакомиться с профессиональной сферой.

В общей сложности центры службы занятости организовали 46 классных часов, в которых приняли участие 920 тысяч учащихся. А также провели консультации для 80 граждан по телефонам горячих линий, организовали 22 встречи с представителями профессиональных образовательных организаций с участием 761 тысячи человек. Кроме того, были организованы родительские собрания в формате «школа-вуз-предприятие», в которых приняли участие 287 человек.

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, особый интерес у молодежи вызвали визиты в высокотехнологические предприятия, где ученики смогли увидеть собственными глазами процесс создания инновационных продуктов. Старшеклассники получили уникальную возможность прочувствовать атмосферу работы, поставить себя на место профессионалов и лучше понять, какая сфера деятельности им ближе всего.

В течение недели школьники посещали предприятия, общались с работниками разных отраслей, участвовали в презентациях, мастер-классах на тему «Личность. Профессия. Общество» и симуляциях профессиональной деятельности.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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