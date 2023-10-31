Более 30 предприятий Башкирии приняли участие во Всероссийской акции

В общей сложности центры службы занятости организовали 46 классных часов, в которых приняли участие 920 тысяч учащихся. А также провели консультации для 80 граждан по телефонам горячих линий, организовали 22 встречи с представителями профессиональных образовательных организаций с участием 761 тысячи человек. Кроме того, были организованы родительские собрания в формате «школа-вуз-предприятие», в которых приняли участие 287 человек.