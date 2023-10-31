«БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» начинает замер в одиннадцатый раз

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Пройдите анонимное анкетирование с 24 октября по 24 ноября 2023 года. Исследование проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Особое внимание в рамках исследования направлено на изучение причин коррупционных проявлений, степени их влияния на экономику страны, факторы их минимизации, а также приоритетные направления работы с подрастающим поколением для воспитания у них нетерпимого отношения к коррупции.
Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионах России.
Проведение исследования «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» закреплено пунктом 24 Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478.
Проведенное исследование и актуальность поднятых вопросов высоко оценили предприниматели, ранее принимавшие участие в опросе. Специальному исследовательскому ТПП России проекту была дана положительная оценка со стороны Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, а также Министерства труда и социальной защиты РФ.