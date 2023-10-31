«БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» начинает замер в одиннадцатый раз

Пройдите анонимное анкетирование с 24 октября по 24 ноября 2023 года. Исследование проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Особое внимание в рамках исследования направлено на изучение причин коррупционных проявлений, степени их влияния на экономику страны, факторы их минимизации, а также приоритетные направления работы с подрастающим поколением для воспитания у них нетерпимого отношения к коррупции.