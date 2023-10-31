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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:50

«БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» начинает замер в одиннадцатый раз

«БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» начинает замер в одиннадцатый раз

31 октября 2023, 10:42
Фото: mkset.ru
Стартовал ХI этап специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»

Пройдите анонимное анкетирование с 24 октября по 24 ноября 2023 года. Исследование проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Особое внимание в рамках исследования направлено на изучение причин коррупционных проявлений, степени их влияния на экономику страны, факторы их минимизации, а также приоритетные направления работы с подрастающим поколением для воспитания у них нетерпимого отношения к коррупции.

Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионах России.

Фото: ТПП РБ

Проведение исследования «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» закреплено пунктом 24 Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478.

Проведенное исследование и актуальность поднятых вопросов высоко оценили предприниматели, ранее принимавшие участие в опросе. Специальному исследовательскому ТПП России проекту была дана положительная оценка со стороны Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, а также Министерства труда и социальной защиты РФ.

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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