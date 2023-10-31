Башкирские и татарские автолюбители залезли в кредиты на миллиарды рублей

В нескольких регионах к 9 месяцам 2022 года сумма кредитов выросла почти в 2 раза — в Белгородской области (рост 99,6%), Татарии (98,9%) и Башкирии (97,9%). Татария попала в пятёрку лидеров и по сумме кредитов — с начала года жители республики взяли займов на покупку машины на 39,7 млрд рублей. Впереди соседей — Краснодарская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва. В последней сумма составила 80,2 млрд рублей.