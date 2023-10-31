mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Башкирия оказалась в лидерах по сумме автокредитов

Башкирские и татарские автолюбители залезли в кредиты на миллиарды рублей

31 октября 2023, 10:06
Фото: mkset.ru

Башкирия оказалась в лидерах по сумме автокредитов

Сумма автокредитов выросла почти на 100 процентов.

Башкирия заняла 6 место по сумме кредитов, которые граждане берут на покупку авто. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти вдвое.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, сколько автокредитов берут жители России. Общая сумма приближается к триллиону — 884,2 млрд рублей. Для сравнения, с января по сентябрь прошлого года эта сумма составляла немногим менее полутриллиона. В 2021 году цифры тоже были меньше — на 6,1%.

В нескольких регионах к 9 месяцам 2022 года сумма кредитов выросла почти в 2 раза — в Белгородской области (рост 99,6%), Татарии (98,9%) и Башкирии (97,9%). Татария попала в пятёрку лидеров и по сумме кредитов — с начала года жители республики взяли займов на покупку машины на 39,7 млрд рублей. Впереди соседей — Краснодарская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва. В последней сумма составила 80,2 млрд рублей.

Мишустин спишет долги с Башкирии
Узнать подробнее

Башкирия заняла 6 место — задолженность наших земляков составила 32,5 млрд рублей.

Эксперты НБКИ бурный рост автокредитования связывают с «эффектом низкой базы». Дело в том, что в 2022 году этот сегмент значительно упал из-за ухода западных автопроизводителей, а в 2023 году отечественный рынок переориентировался на китайский автопром.

Также Башкирия оказалась лидером по числу микрозаймов. В рейтинге «займа до получки» наша республика опережает Татарию на одну строчку.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Татарстан#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе
Сегодня, 07:35
Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса
Сегодня, 06:11
«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе
Сегодня, 07:27
Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей
Сегодня, 04:34
Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения
Вчера, 08:58
Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома
Сегодня, 05:09