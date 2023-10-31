Башкирские и татарские автолюбители залезли в кредиты на миллиарды рублей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Башкирия заняла 6 место по сумме кредитов, которые граждане берут на покупку авто. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти вдвое.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, сколько автокредитов берут жители России. Общая сумма приближается к триллиону — 884,2 млрд рублей. Для сравнения, с января по сентябрь прошлого года эта сумма составляла немногим менее полутриллиона. В 2021 году цифры тоже были меньше — на 6,1%.
В нескольких регионах к 9 месяцам 2022 года сумма кредитов выросла почти в 2 раза — в Белгородской области (рост 99,6%), Татарии (98,9%) и Башкирии (97,9%). Татария попала в пятёрку лидеров и по сумме кредитов — с начала года жители республики взяли займов на покупку машины на 39,7 млрд рублей. Впереди соседей — Краснодарская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва. В последней сумма составила 80,2 млрд рублей.
Башкирия заняла 6 место — задолженность наших земляков составила 32,5 млрд рублей.
Эксперты НБКИ бурный рост автокредитования связывают с «эффектом низкой базы». Дело в том, что в 2022 году этот сегмент значительно упал из-за ухода западных автопроизводителей, а в 2023 году отечественный рынок переориентировался на китайский автопром.
Также Башкирия оказалась лидером по числу микрозаймов. В рейтинге «займа до получки» наша республика опережает Татарию на одну строчку.