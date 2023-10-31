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Башкирия нарастила экспорт сыра и продуктов лесопереработки

Башкирия нарастила экспорт сыра и продуктов лесопереработки

31 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI
С начала года молочное предприятие Белебея отправило в Сербию практически 100 тонн сыра, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Очередные 19 тонн сыра «Гауда» отправились 25 октября из Белебея в далекую Сербию. С начала года — это пятая партия твердого сыр, отгруженная предприятием в эту дружественную страну из Башкирии. Общий вес партий составил 94 тыс. 984 килограмма.

Между тем республика экспортирует и продукцию переработки леса. К примеру, с начала года Башкирия экспортировала в Китай 47 тыс. 561 кубометр ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит.

Всего же предприятия региона по производству пиломатериалов отправили на экспорт пиломатериалы и изделия из древесины хвойных пород деревьев в 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Общий объем реализованной на экспорт лесо- и пиломатериалов за 9 месяцев составил 83 тыс. 609 кубометров. Список традиционных стран-импортеров включает Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Китай, Узбекистан, Таджикистан.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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