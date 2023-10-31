Администрация Уфы ищет застройщика квартала в Черниковке за 3,8 млрд рублей

Потенциальным участникам торгов необходимо иметь в собственности жилые помещения в Уфе общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м., а также порядка 180 млн руб. собственных средств. Это обусловлено тем, что на территории квартала имеется жилой аварийный фонд. Таким образом, жители аварийных домов смогут вместо компенсации получить новую жилплощадь.