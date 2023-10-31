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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:36

Власти Уфы утвердили проект комплексного развития квартала в Черниковке

Администрация Уфы ищет застройщика квартала в Черниковке за 3,8 млрд рублей

31 октября 2023, 09:34
Фото: Midjourney

Власти Уфы утвердили проект комплексного развития квартала в Черниковке

В рамках предстоящей застройки на территории квартала снесут ряд аварийных построек по улице Интернациональной.

Администрация Уфы публикует постановление о проведении конкурса на право комплексного развития квартала площадью 4 га в микрорайоне Черниковка. В частности, речь идет о квартале, ограниченном улицами Интернациональная, Маяковского и Победы. Как следует из постановления, начальная цена аукциона составляет 1,27 млрд руб. Минимальный объем вложений при этом составляет 3,8 млрд руб.

Потенциальным участникам торгов необходимо иметь в собственности жилые помещения в Уфе общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м., а также порядка 180 млн руб. собственных средств. Это обусловлено тем, что на территории квартала имеется жилой аварийный фонд. Таким образом, жители аварийных домов смогут вместо компенсации получить новую жилплощадь.

В настоящий момент на территории квартала будущей застройки по улице Интернациональной находятся несколько аварийных двухэтажных домов и гаражи. Они подлежат сносу. Предполагается, что на их месте в будущем построят жилые многоэтажки.

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