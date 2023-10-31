9 причин переехать в таунхаус

Если вам нужно ездить в город на работу, то это не станет проблемой. Ведь ехать всего 20 минут, как до южной, так и до северной части нашей столицы. А совсем скоро будет реализован «Восточный» выезд из города, что сократит время в пути до географического центра Уфы. Если у вас нет собственного автомобиля, вы легко можете пользоваться общественным транспортом, ведь автобусная остановка расположена прямо рядом с центральным въездом на территорию посёлка.