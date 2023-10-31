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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 12:54

9 причин переехать в таунхаус

9 причин переехать в таунхаус

31 октября 2023, 12:51
Реклама. ГК «Жилой квартал» . erid: LjN8KZtAj
Спокойная жизнь в окружении природы становится всё более предпочтительным форматом для многих горожан. И всё чаще жители шумных мегаполисов меняют свои квартиры в центре города на благоустроенный пригород.

О том почему жизнь в пригороде набирает всё большую популярность и какие у неё есть преимущества рассмотрим на примере таунхаусов в коттеджном посёлке «Гудвилл Парк» от крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».

Привилегия жить в окружении природы

Как известно, ничто так хорошо не снимает стресс, как времяпрепровождение на природе. Коттеджный посёлок «Гудвилл Парк» возводится в экологически чистом месте в окружении живописных ландшафтов. Здесь не придётся каждые выходные думать куда поехать за релаксом и эмоциональным восстановлением, достаточно просто выйти из дома.

Как большая квартира только лучше

Все планировочные решения таунхаусов от ГК «Жилой Квартал» имеют оптимальную площадь от 63 до 117 кв. м и рассчитаны на то, чтобы у каждого человека в семье было личное пространство. Поэтому даже самый компактный вариант имеет просторную кухню-гостиную и 2 изолированные спальни.

Кроме того, живя загородом вы сможете проводить время не только в доме, но и на свежем воздухе, ведь каждый таунхаус имеет собственный участок площадью от 3 соток. Для семей с детьми это прекрасная возможность заменить гаджеты прогулками и играми на свежем воздухе в безопасной среде.

Свобода выбора

Форма собственности — ИЖС делает вас полновластным хозяином вашего участка и только вы решаете какой будет территория около вашего дома. С тенистым садом или идеальная площадка для загара, устланная ровным газоном. С зоной для ароматного барбекю или игровой площадкой для детей. Любой из вариантов может быть реализован в зависимости от личных предпочтений.

Только свои

В коттеджном посёлке «Гудвилл Парк» возводятся таунхаусы формата «Дуплекс». Это лучший компромисс между комфортабельной квартирой и собственным домом. Каждый дом делится всего на две зеркальные части, каждая из которых имеет собственный вход и территорию. Такой формат не только позволяет сократить количество соседей, но и является отличным вариантом для семей, где несколько поколений хотят жить рядом, но иметь собственное жильё.

Новоселье до Нового года

Вам не придётся жить в съёмной квартире и ждать 1,5-2 года пока достроится ваш дом. Таунхаусы в коттеджном посёлке «Гудвилл Парк» готовы и ждут своих жильцов. В продаже есть варианты с получистовой отделкой, а это значит, что вы вполне можете успеть справить новоселье до конца года. А 31 декабря нарядить ёлку в собственном дворе и встретить Новый год в новом жилье.

Городской уровень инфраструктуры

Семьи с детьми оценят близость школы на 640 мест и детского сада на 160 мест, ведь современный трёхэтажный учебный центр активно возводится рядом с главным КПП посёлка «Гудвилл Парк». Кроме того, ещё 2 детских сада и школа работают в близлежащем посёлке Шамонино.

Посёлок уже полностью построен, а территория благоустроена. Все дороги заасфальтированы, а на улицах установлено светодиодное освещение и видеонаблюдение. Прямо на территории реализован уютный парк и многофункциональный игровой комплекс.

Важно и то, что в непосредственной близости от посёлка расположились: ФАП и аптеки, пункты выдачи интернет заказов и магазины крупных торговых сетей, тренажёрный зал и салоны красоты, кафе и служба доставки еды. Здесь вы найдёте всё, что нужно для ежедневного комфорта.

Собственная управляющая компания

Покупая коттедж или таунхаус в посёлке «Гудвилл Парк» вы можете быть уверены, что ни один ваш вопрос не останется без внимания. Собственная управляющая компания будет ежедневно следить за безопасностью и порядком на территории, чистить внутрипоселковые дороги от снега и ухаживать за благоустройством. И конечно своевременно проводить техническое обслуживание коммунальных систем общего назначения.

Всего 20 минут до города

Если вам нужно ездить в город на работу, то это не станет проблемой. Ведь ехать всего 20 минут, как до южной, так и до северной части нашей столицы. А совсем скоро будет реализован «Восточный» выезд из города, что сократит время в пути до географического центра Уфы. Если у вас нет собственного автомобиля, вы легко можете пользоваться общественным транспортом, ведь автобусная остановка расположена прямо рядом с центральным въездом на территорию посёлка.

Доступная стоимость

Несмотря на то, что уровень комфорта проживания в коттеджных посёлках сегодня превосходит городские условия, стоимость загородного жилья является более доступной.

Во-первых, квадратный метр стоит в 1,5 раза дешевле.

Во-вторых, при покупке готового таунхауса в коттеджном посёлке «Гудвилл Парк» можно взять ипотеку по программе «Сельская ипотека» со ставкой 3% годовых. Что даже в сравнении с «Семейной ипотекой» на новостройку снижает ежемесячный платёж на 10 000 рублей, а переплату по процентам в 2 раза.

В-третьих, только до 1 декабря готовый таунхаус в коттеджном посёлке «Гудвилл Парк» можно купить с выгодой до 700 000 рублей.

Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-62-298 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая.

Проектная декларация на сайте наш. дом.рф

#Общество#Андрей Королев#Новости
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