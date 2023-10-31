16-летняя Ангелина Баркутова представит Башкортостан на Мисс Мира-2023

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
16-летняя Ангелина Баркутова, победительница конкурса «Юная красавица России — Башкортостан», будет представлять регион на престижном международном конкурсе красоты «Мисс мира-2023». Соревнование состоится 3 ноября в Москве. Ангелина является выпускницей модельной школы Happy kids.
Известно, что в конкурсе участвовали 20 девочек в возрасте от 5 до 12 лет в категории детей и от 13 до 17 лет в подростковой категории. После отбора, только три финалистки были выбраны для представления Башкортостана на федеральном уровне.
Одной из достойных участниц конкурса является 9-летняя Адель Ильясова, которая уже имеет титул «Юная красавица России». Она занимается художественной гимнастикой и активно изучает английский и китайский языки.
Еще одной талантливой участницей конкурса стала 12-летняя Самира Вахитова, которая получила титул «Красавица содружества». Она является отличницей и учится в 39-й гимназии, а также активно занимается спортом и бальными танцами. Самира является победительницей гагаринской олимпиады и 9-кратной чемпионкой всероссийских соревнований по бальным танцам.
Участие этих талантливых девушек на федеральном и международном уровне привлекает внимание красоты и элегантности, а также помогает представить Башкортостан в наилучшем свете.