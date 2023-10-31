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16-летняя Ангелина Баркутова представит Башкортостан на Мисс Мира-2023

16-летняя Ангелина Баркутова представит Башкортостан на Мисс Мира-2023

31 октября 2023, 07:10
Фото: https://vk.com/lino4ka_17
Ангелина Баркутова из Башкирии представит свой регион на престижном конкурсе красоты, который пройдет в Москве.

16-летняя Ангелина Баркутова, победительница конкурса «Юная красавица России — Башкортостан», будет представлять регион на престижном международном конкурсе красоты «Мисс мира-2023». Соревнование состоится 3 ноября в Москве. Ангелина является выпускницей модельной школы Happy kids.

Известно, что в конкурсе участвовали 20 девочек в возрасте от 5 до 12 лет в категории детей и от 13 до 17 лет в подростковой категории. После отбора, только три финалистки были выбраны для представления Башкортостана на федеральном уровне.

Одной из достойных участниц конкурса является 9-летняя Адель Ильясова, которая уже имеет титул «Юная красавица России». Она занимается художественной гимнастикой и активно изучает английский и китайский языки.

Еще одной талантливой участницей конкурса стала 12-летняя Самира Вахитова, которая получила титул «Красавица содружества». Она является отличницей и учится в 39-й гимназии, а также активно занимается спортом и бальными танцами. Самира является победительницей гагаринской олимпиады и 9-кратной чемпионкой всероссийских соревнований по бальным танцам.

Участие этих талантливых девушек на федеральном и международном уровне привлекает внимание красоты и элегантности, а также помогает представить Башкортостан в наилучшем свете.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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