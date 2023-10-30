За диверсии на стратегических объектах полагается суровое наказание

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Диверсии всегда проводят по одной и той же схеме. За небольшое вознаграждение преступники просят граждан выполнить задание. Обычно на уловку легко клюют подростки, для которых предложенные суммы являются существенными. Однако они забывают, что это «хулиганство» может обернуться для них сроком более 10 лет лишения свободы. Об этом пишет rosbalt.
«Обещанного вознаграждения эти люди не получают. Спецслужбы, правоохранительные органы очень быстро вычисляют диверсантов. Задержание — и последующий арест», — подчеркивает адвокат Аркадий Анишин. Поэтому он призывает признать: большинство заказчиков, в принципе, не планируют предоставлять оплату за такого рода «услуги» диверсантов: зачем тратиться на расходный одноразовый материал?
Известно, что раскрываемость таких преступлений составляет 93%. Если задание сорвалось по независящим от исполнителя причинам, поступок все равно считают покушением на теракт, за которое виновному светит срок.
«Сегодняшняя правоприменительная практика показывает: длительные сроки заключения практически гарантированы», — заверил Аркадий Анишин. Он также добавил, что заведение уголовного дела за такой проступок тоже гарантировано, а про учебу и вообще обычную жизнь придется забыть очень надолго.
Возле стратегических объектов всегда устанавливают камеры слежения. Более того, сами правоохранители ведут на таких объектах круглосуточные дежурства и готовы задержать диверсанта прямо на месте преступления. В частности, это произошло недавно возле станции Псков-Товарный, где преступник был взят с поличным.
«Не надо думать, что подобными диверсантами становятся только подростки из неблагополучных семей или же люди с повышенной внушаемостью», — рассказала психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург) Наталья Фомина. В частности, она напомнила, что многих в молодом возрасте притягивает ощущение риска, нарушения допустимых границ. Особенно часто так бывает, если все это делается ради легкого заработка. Родителям следует внимательнее относиться к тому, чем занимаются их дети. Причем бесед с детьми о возможных проблемах с поступлением в вуз или еще каких-то бытовых мелочах тут явно будет недостаточно, подытожила психолог.