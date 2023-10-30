За диверсии на стратегических объектах полагается суровое наказание

«Не надо думать, что подобными диверсантами становятся только подростки из неблагополучных семей или же люди с повышенной внушаемостью», — рассказала психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург) Наталья Фомина. В частности, она напомнила, что многих в молодом возрасте притягивает ощущение риска, нарушения допустимых границ. Особенно часто так бывает, если все это делается ради легкого заработка. Родителям следует внимательнее относиться к тому, чем занимаются их дети. Причем бесед с детьми о возможных проблемах с поступлением в вуз или еще каких-то бытовых мелочах тут явно будет недостаточно, подытожила психолог.