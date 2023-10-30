Власти башкирского Кумертау не смогли ответить, когда в городе откроется стадион

Реконструкция стадиона «Шахтёр» началась в 2019 году. Закончить объект должны были ровно три года назад, но работы не завершены до сих пор. В том, что спортивное сооружение так и не сдали вовремя, Хабиров обвинил «негодяев"-подрядчиков и «предыдущего главу».