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Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

В башкирском городе Кумертау готовится к открытию новый стадион

Власти башкирского Кумертау не смогли ответить, когда в городе откроется стадион

30 октября 2023, 03:21
Фото: ГКУ "Управление капитального строительства" / https://uksrb.ru/

В башкирском городе Кумертау готовится к открытию новый стадион

Ранее Хабиров высказывался, что строительство объекта — «это безобразие», ведь стадион собирались открыть к 2020 году.

В администрации города Кумертау не знают, когда будет готов стадион «Шахтёр», который начали реконструировать 4 года назад.

Пользовательница Юлия М. в соцсетях обратилась к главе республики с вопросом: «А вы не в курсе, когда в городе Кумертау доделают стадион?».

Реконструкция стадиона «Шахтёр» началась в 2019 году. Закончить объект должны были ровно три года назад, но работы не завершены до сих пор. В том, что спортивное сооружение так и не сдали вовремя, Хабиров обвинил «негодяев"-подрядчиков и «предыдущего главу».

По сведениям «Управления капитального строительства», последней актуальной данной было 30 октября 2020 года.

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Работой занималась уфимская строительная фирма «Капитал-строй», начальная стоимость контракта составляла 246,9 млн рублей.

Представители городских властей, комментируя обращение женщины, отчитались о состоянии стадиона «Шахтёр». Оказывается, за 4 года построены трибуны, гараж, постелена кровля, установлены окна. Представительница администрации перечислила выполненные работы.

Но когда именно завершится реконструкция, неизвестно. Руководство города заявляет о недостатке финансирования, для чего город вынужден был обратиться к региональному правительству. Также нужно финансирование на изменение проектно-сметной документации.

Ответ администрации не удовлетворил Юлию М.

Мы рассказывали о том, в каком состоянии находится уфимский трамплин и когда возьмутся за его реконструкцию.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Хабиров#Кумертау#Идэль Гумеров
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