Власти башкирского Кумертау не смогли ответить, когда в городе откроется стадион

Posted 30 октября 2023, 03:21
Published 30 октября 2023, 03:21
Modified 30 октября 2023, 03:23
Updated 30 октября 2023, 03:23
В администрации города Кумертау не знают, когда будет готов стадион «Шахтёр», который начали реконструировать 4 года назад.
Пользовательница Юлия М. в соцсетях обратилась к главе республики с вопросом: «А вы не в курсе, когда в городе Кумертау доделают стадион?».
Реконструкция стадиона «Шахтёр» началась в 2019 году. Закончить объект должны были ровно три года назад, но работы не завершены до сих пор. В том, что спортивное сооружение так и не сдали вовремя, Хабиров обвинил «негодяев"-подрядчиков и «предыдущего главу».
По сведениям «Управления капитального строительства», последней актуальной данной было 30 октября 2020 года.
Работой занималась уфимская строительная фирма «Капитал-строй», начальная стоимость контракта составляла 246,9 млн рублей.
Представители городских властей, комментируя обращение женщины, отчитались о состоянии стадиона «Шахтёр». Оказывается, за 4 года построены трибуны, гараж, постелена кровля, установлены окна. Представительница администрации перечислила выполненные работы.
Но когда именно завершится реконструкция, неизвестно. Руководство города заявляет о недостатке финансирования, для чего город вынужден был обратиться к региональному правительству. Также нужно финансирование на изменение проектно-сметной документации.
Ответ администрации не удовлетворил Юлию М.
Мы рассказывали о том, в каком состоянии находится уфимский трамплин и когда возьмутся за его реконструкцию.