В Башкирии ввели масочный режим: рассказываем зачем и кого это коснулось

Так, в Башкирии масочный режим был введен вскоре после отмены режима самоизоляции — с 4 мая 2020 года. Наряду с масками жителям республики также рекомендовалось носить перчатки в местах массового скопления людей. Комментируя ситуацию, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что большинство жителей Уфы посещает людные места и передвигается на общественном транспорте в масках, однако жители других муниципалитетов часто этим пренебрегают. Так, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского обществ Артур Гафаров также отметил, что к настоящему моменту масочный режим соблюдают только 70 процентов населения, причем дисциплинированность зависит от районов, конкретно он не уточнил.