В Башкирии ввели масочный режим: рассказываем зачем и кого это коснулось

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:32
В Башкирии ввели масочный режим на ряде предприятий и учрежден. Например, в правительстве и медицинских учреждениях республики. Решение о повторном введении масочного режима было принято на фоне увеличения случаев заболеваемости ОРВИ — по данным мониторинга на конец сентября было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев.
Основная цель введения масочного режима, как пояснили в пресс-службе правительства, — защита от простудных заболеваний, которые обычно активизируются в осенне-зимний период.
Ситуацию с масочным режимом прокомментировали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отмечают, что предприятия и ведомства могут вводить в своей организации локальный масочный режим в зависимости от количества заболевших, количества лиц из категории «риска» и уровня вакцинации среди коллектива. При этом подчеркивается, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация не требует введения массовых ограничений на территории республики.
Так, в Башкирии масочный режим был введен вскоре после отмены режима самоизоляции — с 4 мая 2020 года. Наряду с масками жителям республики также рекомендовалось носить перчатки в местах массового скопления людей. Комментируя ситуацию, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что большинство жителей Уфы посещает людные места и передвигается на общественном транспорте в масках, однако жители других муниципалитетов часто этим пренебрегают. Так, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского обществ Артур Гафаров также отметил, что к настоящему моменту масочный режим соблюдают только 70 процентов населения, причем дисциплинированность зависит от районов, конкретно он не уточнил.
К примеру, в ноябре 2020 года за три дня в республике было составлено 700 протоколов за нарушения режима. Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях в трех заведениях общепита, работа которых теперь ограничена с 23-00 до 6-00.
Ношение масок было обязательно при посещении любых мест скопления граждан: от супермаркетов и торговых центров до театров и образовательных учреждений. Помимо этого, граждан обязали носить маски в общественном транспорте. Отметим, что закон об обязательном ношении масок неоднократно вызывал недовольство среди граждан.
За отказ от ношения маски были введены штрафы. Так, статья федерального кодекса 20.6.1 предусматривает штрафы для граждан от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей.
Контроль за соблюдением масочного режима осуществляли не только представители органов власти, но также народные дружинники, волонтёры и общественные организации в сфере безопасности. В период действия масочного режима они занимались патрулированием улиц и информировали граждан о соблюдении санитарных норм в период пандемии коронавируса.
По мере того, как пандемия коронавируса шла на убыль, ограничения, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности в Башкирии, также видоизменялись. Так, обязательное ношение в республике отменили в июне 2022 года. К тому моменту в республике также отменили требование о ношении перчаток, проверку QR-кодов, рекомендацию о переводе на дистанционный режим не менее 50% работников, разрешили не соблюдать социальную дистанцию, поводить массовые собрания трудовых коллективов.
Как заявили ранее в Роспотребнадзоре республики, несмотря на рост заболеваемости ОРВИ в осенний период, в настоящий момент оснований для повторного введения всеобщего масочного режима нет. В ведомстве отмечают, что локально любое учреждение своим внутренним документом может вводить масочный режим в пределах своей организации. Так, в медицинских учреждениях это распространенная практика в в период роста заболеваемости ОРВИ.