В Башкирии раздадут бесплатные земельные участки

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Минземимущества планирует раздать 18 земельных участка. Об этом сообщает UfaTime.ru.
Стало известно, что республиканские чиновники готовы выделить участки под индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Речь идёт о земле в деревне Нижнеянактаево Балтачевского района.
Деревня основана в XVIII веке. В 2020 году там сгорел бревенчатый дом, из-за которого погиб 58-летний мужчина.
Земельные участки могут получить граждане-льготники. К ним относятся многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Площадь участков разная — от 11,5 до 15 соток.
Сегодня мы рассказывали о том, что правительство России выделило Башкирии деньги на компенсацию услуг ЖКХ для льготников.