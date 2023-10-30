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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Жители Башкирии могут рассчитывать на бесплатную землю

В Башкирии раздадут бесплатные земельные участки

30 октября 2023, 08:46
Фото: 1MI

Жители Башкирии могут рассчитывать на бесплатную землю

Граждане могут рассчитывать на землю до 15 соток.

Минземимущества планирует раздать 18 земельных участка. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Стало известно, что республиканские чиновники готовы выделить участки под индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Речь идёт о земле в деревне Нижнеянактаево Балтачевского района.

Деревня основана в XVIII веке. В 2020 году там сгорел бревенчатый дом, из-за которого погиб 58-летний мужчина.

Земельные участки могут получить граждане-льготники. К ним относятся многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Площадь участков разная — от 11,5 до 15 соток.

Сегодня мы рассказывали о том, что правительство России выделило Башкирии деньги на компенсацию услуг ЖКХ для льготников.

#Общество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Балтачевский район#Минзеимущество
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