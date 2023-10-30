Жуткие смерти: десятки людей гибнут на рабочих местах в Башкирии

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Гострудинспекция рассказала о травматизме на рабочих местах. С начала года во время работы пострадали 77 человек.
Как рассказали в надзорном ведомстве, производственный травматизм в республике растёт. Если с января по сентябрь 2022 года во время выполнения своих обязанностей тяжёлые травмы получили 69 человек, до за такой же период в этом году показатель вырос до 77.
В то же время смертность стала меньше. Всего за 9 месяцев погибло 24 работника, что на 10 человек меньше, чем год назад. Наиболее резонансный случай произошёл на птицефабрике «Башкирская», где слесаря-ремонтника намотало на ленточный механизм.
В октябре список смертельных случаев пополнился. Так, в Зианчуринском районе комбайнёр не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в дерево и загорелась. В учалинском филиале «Башавтотранса» из-за резкого ухудшения здоровья погиб водитель автобуса. В том же городе Учалы шахтёр сорвался с высоты. Мы рассказывали об этом инциденте.
Летальным исходом закончился рабочий день для 58-летней работницы ОДК-УМПО. Она занималась обезвреживанием хлоросодержащих промышленных стоков, из-за едкого воздуха вышла на улицу и упала, потеряв сознание. Этому предприятию сейчас не хватает 4800 работников (среди них — 237 операторов станков с ПУ).
Всего за октябрь по данным, которые имеются в нашем распоряжении, трудовая инспекция зарегистрировала 13 смертельных случаев.
Причиной смертельных случаев зачастую являются неудовлетворительная организация работ и нарушение технологического процесса, считают в Гострудинспекции.
По данным Росстата, смертность в Башкирии значительно превышает рождаемость.