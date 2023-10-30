Уфимские власти оторвались на шаурме и шашлыке

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В уфимской Зелёной роще снесли киоск, где раньше продавали шаурму, шашлык и халяльную выпечку.
Пресс-служба мэрии отчиталась о сносе киоска на улице Менделеева. Торговый объект находился рядом с ТЦ «Радуга», на перекрёстке Менделеева и Караидельской (остановка «Трикотажная фабрика»).
По мнению мэрии, торговая точка была построена незаконно, без разрешительных документов. Чиновники ссылаются на постановление администрации №1757 от 13 октября прошло года.
Ранее снос киосков стал причиной скандала — демонтажу подвергли торговую точку с 27-летней историей.