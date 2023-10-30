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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

В Уфе снесли незаконный киоск

Уфимские власти оторвались на шаурме и шашлыке

30 октября 2023, 04:02
Фото: ufacity.info

В Уфе снесли незаконный киоск

В мэрии не намерены останавливаться.

В уфимской Зелёной роще снесли киоск, где раньше продавали шаурму, шашлык и халяльную выпечку.

Пресс-служба мэрии отчиталась о сносе киоска на улице Менделеева. Торговый объект находился рядом с ТЦ «Радуга», на перекрёстке Менделеева и Караидельской (остановка «Трикотажная фабрика»).

По мнению мэрии, торговая точка была построена незаконно, без разрешительных документов. Чиновники ссылаются на постановление администрации №1757 от 13 октября прошло года.

Ранее снос киосков стал причиной скандала — демонтажу подвергли торговую точку с 27-летней историей.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэрия#Идэль Гумеров
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