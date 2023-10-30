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РЭО: В Ярославской области появятся два объекта по переработке отходов

РЭО: В Ярославской области появятся два объекта по переработке отходов

30 октября 2023, 14:59
Фото: piqsels.com
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

Ранее было заявлено, что власти региона и инвестор в лице АО «Чистый город» заключили соглашение о строительстве в Ярославской области двух мусоросортировочных комплексов по сортировке отходов мощностью 100 тыс. тонн, пишет gorod55.ru.

По словам главы РЭО, компания намерена предоставить льготное финансирование на строительство объектов за счет средств от выпуска облигаций, это до 90% от стоимости, или 440 млн рублей.

«Ярославская область активно занимается развитием инфраструктуры ТКО в рамках реформы отрасли по обращению с отходами. В регионе планируется строительство двух объектов обработки ТКО, чья совокупная мощность составит 100 тысяч тонн. Инвестор уже приступил к составлению проектно-сметной документации на строительство объектов», — отметил Буцаев.

Первый объект мощностью 60 тыс. тонн появится в 2024 году вблизи полигона ТКО около села Аксеново в Рыбинском районе. Другой объект будет возведен вблизи деревни Дертники Ростовского района. Мощность второго объекта составит 39,9 тыс. тонн. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2025 году.

«Стоимость проектов оценивается в 489 млн рублей. РЭО подтвердил готовность предоставить льготное финансирование инвестпроектам за счет средств от выпуска облигаций, это до 90% от стоимости, или 440 млн рублей», — сказал заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

В прошлом году правительство Ярославской области провело работы по модернизации мусоросортировочной станции АО «Чистый город». Все работы велись в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Кроме того, сейчас идет актуализация территориальной схемы обращения с отходами.

Создание инфраструктуры в регионах предполагает улучшение экологической ситуации, а также способствует формированию экономики замкнутого цикла в РФ.

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