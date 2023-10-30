РЭО: В Ярославской области появятся два объекта по переработке отходов

Первый объект мощностью 60 тыс. тонн появится в 2024 году вблизи полигона ТКО около села Аксеново в Рыбинском районе. Другой объект будет возведен вблизи деревни Дертники Ростовского района. Мощность второго объекта составит 39,9 тыс. тонн. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2025 году.