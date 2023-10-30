Проверка веры: что значит потерять или сломать свой нательный крест

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Ясновидящая Инна Мишина рассказала, насколько страшно потерять или сломать свой нательный крест.
По ее словам, потеря креста может указывать человеку, что пора обратить внимание на духовную жизнь, а не только заботиться о материальном благополучии.
«В разных культурах и религиях разрыв цепочки с крестом или его поломка могут считаться плохим знаком, который предупреждает о будущих трудностях. Но стоит помнить, что приметы не всегда сбываются, и многое зависит от самого человека», — заявила Мишина сотрудникам интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Есть и позитивная сторона в такой неприятной ситуации, уверена ясновидящая. В древней Руси верили, что крест теряется или ломается просто потому, что он утратил свою защитную силу, потому что выполнил свою миссию — защищать и охранять его владельца. Так что все, что нужно сделать, это просто пойти и купить новый крест.
«Крест в христианской традиции символизирует стойкость и смирение человека, он должен достойно нести свой крест. Потеря креста может говорить о том, что человек искупил свои грехи и исправил свои ошибки», — добавила Мишина.
Потеря креста также может указывать на то, что человек отдался от Бога и его вера ослабла. В таком случае это может быть предостережением и намеком на то, что пора задуматься о своей духовной жизни. Такие события никогда не происходят просто так и всегда означают какой-то поворот в жизни человека, заключила ясновидящая.