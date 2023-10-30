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Published Сегодня, 10:51

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Проверка веры: что значит потерять или сломать свой нательный крест

Проверка веры: что значит потерять или сломать свой нательный крест

30 октября 2023, 10:51
Фото: 1MI
Для многих людей нательный крест — это не только символ веры, но и личный талисман. Потерять его считается настоящим горем, поэтому у некоторых людей есть привычка регулярно проверять, находится ли он на своем месте. А если крест сломался или померк, то люди начинают готовиться к неудачам в жизни.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала, насколько страшно потерять или сломать свой нательный крест.

По ее словам, потеря креста может указывать человеку, что пора обратить внимание на духовную жизнь, а не только заботиться о материальном благополучии.

«В разных культурах и религиях разрыв цепочки с крестом или его поломка могут считаться плохим знаком, который предупреждает о будущих трудностях. Но стоит помнить, что приметы не всегда сбываются, и многое зависит от самого человека», — заявила Мишина сотрудникам интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть и позитивная сторона в такой неприятной ситуации, уверена ясновидящая. В древней Руси верили, что крест теряется или ломается просто потому, что он утратил свою защитную силу, потому что выполнил свою миссию — защищать и охранять его владельца. Так что все, что нужно сделать, это просто пойти и купить новый крест.

«Крест в христианской традиции символизирует стойкость и смирение человека, он должен достойно нести свой крест. Потеря креста может говорить о том, что человек искупил свои грехи и исправил свои ошибки», — добавила Мишина.

Потеря креста также может указывать на то, что человек отдался от Бога и его вера ослабла. В таком случае это может быть предостережением и намеком на то, что пора задуматься о своей духовной жизни. Такие события никогда не происходят просто так и всегда означают какой-то поворот в жизни человека, заключила ясновидящая.

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