Проверка веры: что значит потерять или сломать свой нательный крест

Потеря креста также может указывать на то, что человек отдался от Бога и его вера ослабла. В таком случае это может быть предостережением и намеком на то, что пора задуматься о своей духовной жизни. Такие события никогда не происходят просто так и всегда означают какой-то поворот в жизни человека, заключила ясновидящая.