Праздник борьбы в Уфе откладывается

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В министерстве строительства собираются пересмотреть условия контракта по строительству международного Центра спортивной борьбы. Завершить его должны были через 4 месяца.
Крупный спортивный объект начали строить в июне прошлого года. Планировалось, что он войдёт в список «юбилейных» к 450-летию Уфы. Стоимость работ превысила 5 миллиардов рублей.
В то время, как улицу возле строящегося здания откроют вот-вот, само сооружение ввести в эксплуатацию вовремя не успеют. По проекту распоряжения министерства строительства, Центр спортивной борьбы должен быть достроен 30 ноября 2024 года. В связи с чем условия контракта изменены, неизвестно.
В это же время реконструкция другого спортивного объекта в Башкирии стоит под вопросом. Руководство Кумертау пытается найти деньги для стадиона «Шахтёр».