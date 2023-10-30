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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Башкирии собираются отложить завершение строительства Центра спортивной борьбы

Праздник борьбы в Уфе откладывается

30 октября 2023, 05:25
Фото: ГКУ "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" / uksrb.ru/

В Башкирии собираются отложить завершение строительства Центра спортивной борьбы

Работы должны были завершиться через несколько месяцев.

В министерстве строительства собираются пересмотреть условия контракта по строительству международного Центра спортивной борьбы. Завершить его должны были через 4 месяца.

Крупный спортивный объект начали строить в июне прошлого года. Планировалось, что он войдёт в список «юбилейных» к 450-летию Уфы. Стоимость работ превысила 5 миллиардов рублей.

В то время, как улицу возле строящегося здания откроют вот-вот, само сооружение ввести в эксплуатацию вовремя не успеют. По проекту распоряжения министерства строительства, Центр спортивной борьбы должен быть достроен 30 ноября 2024 года. В связи с чем условия контракта изменены, неизвестно.

В это же время реконструкция другого спортивного объекта в Башкирии стоит под вопросом. Руководство Кумертау пытается найти деньги для стадиона «Шахтёр».

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#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Строительство#Идэль Гумеров
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