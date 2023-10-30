Праздник борьбы в Уфе откладывается

В то время, как улицу возле строящегося здания откроют вот-вот, само сооружение ввести в эксплуатацию вовремя не успеют. По проекту распоряжения министерства строительства, Центр спортивной борьбы должен быть достроен 30 ноября 2024 года. В связи с чем условия контракта изменены, неизвестно.