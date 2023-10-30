Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения

Это озеро обладает культовым статусом и привлекает неизменный поток туристов, становясь с каждым днем все более привлекательным. Его популярность постоянно растет, и спрос на посещение не утихает. Олег Газманов, страстный поклонник этого курорта, не только решил посетить его, но и испытать себя, погрузившись в его воды. Во время своей прогулки вокруг озера, он обнаружил красных раков Артемия Салина, которые являются единственными обитателями этого соленого водоема.