Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В сообществе «Соль-Илецк Подслушано» опубликована интересная фотография озера Развал в Соль-Илецке, сделанная в 1979 году. На этой черно-белой снимке можно заметить, что озеро с тех пор значительно уменьшилось и теперь превратилось в небольшую лужу. На фотографии также видно несколько людей, стоящих на берегу.
Интересный факт: географ Александр Чибилев отмечает, что к середине 80-х годов озеро было практически полностью восстановлено. Изучение истории и географии города показывает, что причинами исчезновения озера стали размытие озёрной котловины грунтовыми водами на восточном склоне и стекание рассола в подземную полость.
Это озеро обладает культовым статусом и привлекает неизменный поток туристов, становясь с каждым днем все более привлекательным. Его популярность постоянно растет, и спрос на посещение не утихает. Олег Газманов, страстный поклонник этого курорта, не только решил посетить его, но и испытать себя, погрузившись в его воды. Во время своей прогулки вокруг озера, он обнаружил красных раков Артемия Салина, которые являются единственными обитателями этого соленого водоема.
Напомним, что ранее Mkset рассказывал почему Фёдор Конюхов, известный путешественник, часто бывает на популярном курорте. Он утверждает, что здесь живут его многие друзья и этот регион приносит ему ощущение дома. Кроме того, разнообразие культуры в этом районе и контрастный климат с горячим летом и холодными зимами привлекают путешественника.