Народный артист Башкирии Фидан Гафаров сломал челюсть во время спектакля

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Народный артист Башкортостана Фидан Гафаров упал во время спектакля «Цена счастья» Верхнеяркеевском РДК. Инцидент произошел накануне, 28 октября.
Сам артист сообщил, что упал на лицо, передвигаясь по незнакомой сцене, когда выключился свет. В результате, у артиста треснула скула.
— Сразу хочу сказать — никаких претензий ни к кому не имею. Такая у нас работа, всё может случиться. С помощью коллег доиграл — мне сразу принесли бинты, снег — держали холод в перерывах между моими выходами. Спектакль принимали на ура. Море аплодисментов, цветов, — рассказал «Башинформу» Фидан Гафаров.
На данный момент состояние артиста стабильно и он идет на поправку.