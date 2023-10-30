Минцифры РФ: За год число госпабликов выросло в 10 раз

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По сообщению издания atas.info, заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов рассказал о результатах первого года работы официальных страниц органов власти в социальных сетях. Он отметил, что за год в стране была сформирована уникальная система цифровых представительств органов власти и организаций, которые стали мощным информационным каналом для граждан. За этот период число сообществ увеличилось с 13 тысяч до 173 тысяч.
«Диалог», головная организация центров управления регионами, является ответственной за реализацию закона на уровне субъектов.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что на государственные паблики уже подписались 115 миллионов подписчиков. При этом уникальными являются почти 46 миллионов из них. Все государственные паблики разделены по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений, при этом разделены они по тематике: культура, спорт, образование, здравоохранение и другие. Эта система является самой масштабной и точной в области предоставления информации о сервисах учреждений и работе власти. Развитие государственных пабликов в регионах — ответственная задача для АНО «Диалог Регионы» и центра управления регионами.
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, что ежемесячно более 85 миллионов россиян активно пользуются социальной сетью «ВКонтакте». Более половины этой аудитории проявляют заинтересованность в работе государственных учреждений или сталкиваются с вопросами, связанными с их деятельностью.
В Новосибирской области количество государственных пабликов составляет 3 518 с общим числом подписчиков порядка 1,9 миллиона. Ольга Соболева, глава центра управления регионом, отмечает, что одним из главных вопросов развития государственных пабликов является обучение персонала государственных организаций и предоставление им необходимой поддержки. В качестве мотивационных мер могут выступать дополнительные выплаты, благодарственные письма и внутрирегиональный рейтинг. С начала года центр управления регионом провел обучение навыкам управления публичными страницами, созданию оригинального контента и развитию эффективной коммуникации с пользователями для 800 администраторов государственных пабликов.
Согласно законодательству с 1 декабря 2022 года все органы власти и государственные учреждения обязаны иметь свою страницу в ответственных социальных сетях.