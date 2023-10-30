Минцифры РФ: За год число госпабликов выросло в 10 раз

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что на государственные паблики уже подписались 115 миллионов подписчиков. При этом уникальными являются почти 46 миллионов из них. Все государственные паблики разделены по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений, при этом разделены они по тематике: культура, спорт, образование, здравоохранение и другие. Эта система является самой масштабной и точной в области предоставления информации о сервисах учреждений и работе власти. Развитие государственных пабликов в регионах — ответственная задача для АНО «Диалог Регионы» и центра управления регионами.