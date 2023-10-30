Массовым отравлением детей в Уфе заинтересовались прокуратура и следком

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В Уфе следственный комитет и прокуратура заинтересовались массовым отравлением детей в одном из заведений города.
Так, по информации пресс-службы СК РБ, на место выехали следователи совместно с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора. На данный момент организован комплекс проверочных мероприятий, изымаются образцы пищевой продукции, необходимая документация и образцы анализов.
Прибыли в заведение и представители прокуратуры. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Известно, что детям потребовалась медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
Ранее Роспотребнадзор Башкирии информировал, что дети отравились после празднования дня рождения в одном из заведений города. Предварительная причина отправления, кишечная инфекция.