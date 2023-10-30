Массовым отравлением детей в Уфе заинтересовались прокуратура и следком

Так, по информации пресс-службы СК РБ, на место выехали следователи совместно с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора. На данный момент организован комплекс проверочных мероприятий, изымаются образцы пищевой продукции, необходимая документация и образцы анализов.