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Массовым отравлением детей в Уфе заинтересовались прокуратура и следком

Массовым отравлением детей в Уфе заинтересовались прокуратура и следком

30 октября 2023, 17:17
Фото: 1MI
Ранее сообщалось, что дети отравились в одном из заведений города, в котором отмечался день рождения.
Сюжет
Дети

В Уфе следственный комитет и прокуратура заинтересовались массовым отравлением детей в одном из заведений города.

Так, по информации пресс-службы СК РБ, на место выехали следователи совместно с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора. На данный момент организован комплекс проверочных мероприятий, изымаются образцы пищевой продукции, необходимая документация и образцы анализов.

Прибыли в заведение и представители прокуратуры. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Известно, что детям потребовалась медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Ранее Роспотребнадзор Башкирии информировал, что дети отравились после празднования дня рождения в одном из заведений города. Предварительная причина отправления, кишечная инфекция.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Дети#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы
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