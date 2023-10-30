Массовое отравление произошло на детском празднике в Уфе

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В одном из заведений Уфы произошло массовое отравление детей. Как предварительно сообщает Роспотребнадзор РБ, причиной могла стать кишечная инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор РБ.
Известно, что в заведении, чье название умалчивается, отмечался детский день рождения. На данный момент, сотрудники ведомства выехали на место для проведения эпидемиологического расследования и поиска возможного источника инфекции.