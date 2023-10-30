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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Уфе произошло массовое отравление детей в одном из заведений города

Массовое отравление произошло на детском празднике в Уфе

30 октября 2023, 13:03

В Уфе произошло массовое отравление детей в одном из заведений города

Об этом сообщает пресс-служба Роспотрербнадзора РБ.
Сюжет
Дети

В одном из заведений Уфы произошло массовое отравление детей. Как предварительно сообщает Роспотребнадзор РБ, причиной могла стать кишечная инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор РБ.

Известно, что в заведении, чье название умалчивается, отмечался детский день рождения. На данный момент, сотрудники ведомства выехали на место для проведения эпидемиологического расследования и поиска возможного источника инфекции.

#Общество#Элина Сайфранова#Дети#Больница#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы
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