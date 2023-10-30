Массовое отравление детей в Уфе, отставка Кутлугужина, детская «перестрелка»

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
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Updated Сегодня, 17:29
В одном из заведений Уфы произошло массовое отравление детей. Как предварительно сообщает Роспотребнадзор РБ, причиной могла стать кишечная инфекция. Так, детям потребовалась медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. На данный момент прокуратура и следственный комитет проводят проверку.
Кутлугужин покинул пост главы фракции КПРФ в Курултае после критики Рудольфа Нуреева. Основанием для этого послужила письменная рекомендация за подписью первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина и по просьбе самого Кутлугужина. Членами фракции было принято предложение Юнира Кутлугужина избрать на теперь уже вакантную должность Вадима Старова.
Скандал разгорелся после того, как парламентарии от партии предложили исключить в Башкортостане имя и упоминание мировой звезды балета Рудольфа Нуреева. Идея подверглась жесткой критики со стороны председателя парламента Константина Толкачева. Он возмутился тем, что вместо помощи в трудный для страны момент КПРФ решила нанести пятно на репутацию выдающегося человека, который является гордостью не только Башкирии и России, но и всего мирового сообщества. Толкачев также подчеркнул, что так Рудольфа Нуреева «не поливали грязью даже во время КПСС».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Халатность» из-за нападения собак в Салавате. О нападении стаи собак на двух местных жителей стало известно накануне, 27 октября. Сначала собаки набросились на женщину, отбиться ей помогли прохожие. Спустя некоторое время на том же месте собаки напали на мужчину: вцепились ему в плечо и повалили на землю.
В Уфе 13-летние подростки пробрались в бомбоубежище на территории завода «Электроаппарат», для того чтобы поживиться противогазами. Школьники пробрались туда через щель в заборе, а после взломами замок и проникли внутрь. Однако найти им удалось только один противогаз и два подсумка, когда вдруг появился охранник и начал кричать. С испугу один из мальчиков достал купленный на маркетплейса пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в мужчину. Мальчиков задержали, а в отношении их родителей были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.