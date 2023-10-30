Массовое отравление детей в Уфе, отставка Кутлугужина, детская «перестрелка»

В Уфе 13-летние подростки пробрались в бомбоубежище на территории завода «Электроаппарат», для того чтобы поживиться противогазами. Школьники пробрались туда через щель в заборе, а после взломами замок и проникли внутрь. Однако найти им удалось только один противогаз и два подсумка, когда вдруг появился охранник и начал кричать. С испугу один из мальчиков достал купленный на маркетплейса пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в мужчину. Мальчиков задержали, а в отношении их родителей были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.