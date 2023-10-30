Кутлугужин покинул пост главы фракции КПРФ в Курултае после критики Рудольфа Нуреева

Напомним, что скандал разгорелся после того, как парламентарии от партии предложили исключить в Башкортостане имя и упоминание мировой звезды балета Рудольфа Нуреева. Идея подверглась жесткой критики со стороны председателя парламента Константина Толкачева. Он возмутился тем, что вместо помощи в трудный для страны момент КПРФ решила нанести пятно на репутацию выдающегося человека, который является гордостью не только Башкирии и России, но и всего мирового сообщества. Толкачев также подчеркнул, что так Рудольфа Нуреева «не поливали грязью даже во время КПСС».