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Корни экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова берут начало в Башкирии

Корни экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова берут начало в Башкирии

30 октября 2023, 16:14
Фото: Юрий Шатунов официальный сайт
Об этом сообщил глава Зилаирского района.

Стало известно, корни известного музыканта Юрия Шатунова берут начало в Зилаирском районе. Как сообщил глава муниципалитета Борис Мелкоедов, узнали об этом неравнодушные к истории края люди.

Данную версию также сверили с имеющимися данными у краеведа Геннадия Шаранова.

— Я просмотрел несколько дел и нашёл подтверждающие документы о проживании семьи его прадеда на хуторе Картлазма Зилаирского района Башкирской АССР, а также запись в Метрической книге 1906 года церкви Петра и Павла села Петровки (ныне Зилаирского района), — добавил краевед.
Фото: Геннадий Шаранов // vk.com
#Общество#Элина Сайфранова
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