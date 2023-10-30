Корни экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова берут начало в Башкирии

Posted 30 октября 2023, 16:14
Published 30 октября 2023, 16:14
Modified 30 октября 2023, 16:16
Updated 30 октября 2023, 16:16
Стало известно, корни известного музыканта Юрия Шатунова берут начало в Зилаирском районе. Как сообщил глава муниципалитета Борис Мелкоедов, узнали об этом неравнодушные к истории края люди.
Данную версию также сверили с имеющимися данными у краеведа Геннадия Шаранова.
— Я просмотрел несколько дел и нашёл подтверждающие документы о проживании семьи его прадеда на хуторе Картлазма Зилаирского района Башкирской АССР, а также запись в Метрической книге 1906 года церкви Петра и Павла села Петровки (ныне Зилаирского района), — добавил краевед.