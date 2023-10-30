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Posted 30 октября 2023, 16:14

Published 30 октября 2023, 16:14

Modified 30 октября 2023, 16:16

Updated 30 октября 2023, 16:16

Корни экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова берут начало в Башкирии

30 октября 2023, 16:14
Об этом сообщил глава Зилаирского района.

Стало известно, корни известного музыканта Юрия Шатунова берут начало в Зилаирском районе. Как сообщил глава муниципалитета Борис Мелкоедов, узнали об этом неравнодушные к истории края люди.

Данную версию также сверили с имеющимися данными у краеведа Геннадия Шаранова.

— Я просмотрел несколько дел и нашёл подтверждающие документы о проживании семьи его прадеда на хуторе Картлазма Зилаирского района Башкирской АССР, а также запись в Метрической книге 1906 года церкви Петра и Павла села Петровки (ныне Зилаирского района), — добавил краевед.
#Элина Сайфранова#Общество
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