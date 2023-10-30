Дожить до получки: Башкирия в лидерах по числу микрозаймов

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало новую статистику по микрозаймам. Башкирия заняла 5 место в антийрейтинге «денег до зарплаты».
В сентябре жители России взяли 2,82 млн микрозаймов. Это меньше, чем в августе. Но по сравнению с прошлогодним сентябрём количество «займов до получки» выросло почти на 4%.
На первом месте в списке НБКИ оказалась Москва — в прошлом месяце микрофинансовые организации 176 003 раза дали в долг до зарплаты. За столицей следуют Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.
Башкирия уверенно попала в пятёрку «лидеров» — наши жители 96 718 раз получили заём до 30 тыс рублей. За месяц число таких случаев уменьшилось на 4,9%. Соседняя Татария «дышит в спину» с 82 тысячами займами. В Удмуртии, которая замкнула тридцатку субъектов, 29 820 раз залезли в долги перед заёмными конторами.
Также Башкирия заняла 12 место по разнице цен на «первичку» и «вторичку». Также наша республика лидирует по количеству предприятий, которые государство «прибрало» у частного бизнеса.