Дожить до получки: Башкирия в лидерах по числу микрозаймов

Башкирия уверенно попала в пятёрку «лидеров» — наши жители 96 718 раз получили заём до 30 тыс рублей. За месяц число таких случаев уменьшилось на 4,9%. Соседняя Татария «дышит в спину» с 82 тысячами займами. В Удмуртии, которая замкнула тридцатку субъектов, 29 820 раз залезли в долги перед заёмными конторами.