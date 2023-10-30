mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Башкирия попала в топ-5 антирейтинга по числу микрозаймов

Дожить до получки: Башкирия в лидерах по числу микрозаймов

30 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI

Башкирия попала в топ-5 антирейтинга по числу микрозаймов

Количество одобренных займов подошло к сотне тысяч в месяц.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало новую статистику по микрозаймам. Башкирия заняла 5 место в антийрейтинге «денег до зарплаты».

В сентябре жители России взяли 2,82 млн микрозаймов. Это меньше, чем в августе. Но по сравнению с прошлогодним сентябрём количество «займов до получки» выросло почти на 4%.

На первом месте в списке НБКИ оказалась Москва — в прошлом месяце микрофинансовые организации 176 003 раза дали в долг до зарплаты. За столицей следуют Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.

Башкирия уверенно попала в пятёрку «лидеров» — наши жители 96 718 раз получили заём до 30 тыс рублей. За месяц число таких случаев уменьшилось на 4,9%. Соседняя Татария «дышит в спину» с 82 тысячами займами. В Удмуртии, которая замкнула тридцатку субъектов, 29 820 раз залезли в долги перед заёмными конторами.

Также Башкирия заняла 12 место по разнице цен на «первичку» и «вторичку». Также наша республика лидирует по количеству предприятий, которые государство «прибрало» у частного бизнеса.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Жуткие смерти: десятки людей гибнут на рабочих местах в Башкирии
Сегодня, 07:39
Власти башкирского Кумертау не смогли ответить, когда в городе откроется стадион
Сегодня, 03:21
В Башкирии потеплеет до +10 градусов
Вчера, 04:35
Захват аэропорта в Махачкале: что известно об антисемитских беспорядках в Дагестане
Вчера, 20:32
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
26 октября, 11:56