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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак в Башкирии

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак в Башкирии

30 октября 2023, 16:29
Фото: 1MI
Ранее сообщалось о нападении собак на жителей Салавата.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на жителей Салавата. Как сообщает пресс-служба федерального органа, дело возбуждено по статье «Халатность».

Напомним, что о нападения стаи собак на двух местных жителей стало известно накануне, 27 октября. Сначала собаки набросились на женщину, отбиться ей помогли прохожие. Спустя некоторое время на том же месте собаки напали на мужчину: вцепились ему в плечо и повалили на землю.

Позже стало известно, что напавшего на людей алабая поймали и поместили в приемник. Предварительно, собака не бездомная, на ней есть ошейник. Все остальные собаки уже на контроле службы отлова и носят соответствующие бирки.

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Собаки#Бездомные собаки#Бродячие собаки
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