Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак в Башкирии

Напомним, что о нападения стаи собак на двух местных жителей стало известно накануне, 27 октября. Сначала собаки набросились на женщину, отбиться ей помогли прохожие. Спустя некоторое время на том же месте собаки напали на мужчину: вцепились ему в плечо и повалили на землю.